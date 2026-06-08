मोबाइल गुम होने पर सबसे पहले करें यह काम,गोल्डेन टाइम' चूके तो खाली हो सकता है खाता

साइबर अपराधियों ने लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ाने का एक ऐसा नया और शातिर तरीका निकाला है, जिसने पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। अब ठग आपके गुम हुए मोबाइल का इस्तेमाल कर बिना किसी ऐप के भी आपका पूरा बैंक खाता साफ कर सकते हैं।

अगर आपका मोबाइल फोन कहीं खो गया है और आप यह सोचकर निश्चिंत हैं कि उसमें गूगल पे, फोन पे या कोई दूसरा बैंकिंग ऐप डाउनलोड नहीं था, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। साइबर अपराधियों ने लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ाने का एक ऐसा नया और शातिर तरीका निकाला है, जिसने पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। अब ठग आपके गुम हुए मोबाइल का इस्तेमाल कर बिना किसी ऐप के भी आपका पूरा बैंक खाता साफ कर सकते हैं।

मुंगेर के साइबर डीएसपी राकेश कुमार रंजन ने इस नए और खतरनाक ट्रेंड का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने के भीतर पुलिस के सामने ऐसे तीन मामले आए हैं, जिसमें पीड़ितों के मोबाइल फोन पटना, बांका और दिल्ली जैसे अलग-अलग शहरों में गुम हुए थे, लेकिन मुंगेर साइबर थाने में इसकी एफआईआर दर्ज की गई है।

सिम ब्लॉक होने से पहले का गोल्डन टाइम डीएसपी के मुताबिक, अमूमन मोबाइल खोने के बाद लोग सबसे पहले पुलिस में सनहा (थाना डायरी) दर्ज कराने या सिम कार्ड को ब्लॉक कराने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन जब तक पीड़ित सिम ब्लॉक कराकर नया सिम लेता है, उस बीच के दो से तीन दिनों का समय साइबर ठगों के लिए ‘गोल्डन टाइम’ बन जाता है। अपराधी फोन हाथ में आते ही उसमें मौजूद डेटा, मैसेज और लिंक्स से बैंक अकाउंट और आधार कार्ड की डिटेल खोज निकालते हैं। इसके बाद वे उसी नंबर पर नया यूपीआई पिन जनरेट कर लेते हैं और फोन पास में होने के कारण ओटीपी भी आसानी से हासिल कर लेते हैं। जब तक पीड़ित नया सिम चालू कराता है, तब तक खाता खाली हो चुका होता है।

साइबर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। फोन खोते ही सबसे पहला काम अपने संबंधित बैंक के कस्टमर केयर या शाखा से संपर्क कर अपने अकाउंट को फ्रीज, होल्ड या ब्लॉक कराने का करें। इसके बाद ही सिम ब्लॉक कराने या नया मोबाइल और सिम लेने की कानूनी प्रक्रिया (एफआईआर या सनहा) शुरू करें। पुलिस का साफ कहना है कि अगर आपका बैंक खाता सुरक्षित रहेगा।