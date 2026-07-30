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प्रेग्नेंट करो, 8 लाख पाओ;सोशल मीडिया पर साइबर ठग के झांसे में युवक ने 27 हजार गंवाए

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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फेसपुर पर विज्ञापन के चक्कर में युवक साइबर फ्रॉड का शिकार बन गया। 8 लाख कमाने के चक्कर में 27 हजार की ठगी हो गई।

प्रेग्नेंट करो, 8 लाख पाओ
प्रेग्नेंट करो, 8 लाख पाओ

Cyber Fraud in Bihar: सोशल मीडिया पर लुभावने विज्ञापन देकर साइबर फ्रॉड लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। कई बार उनकी गलत इच्छाओं को हथियार बनाकर शिकार बना लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक युवक सेक्स के आनंद के साथ 8 लाख बनाने के चक्कर में अपने घर में रखे रुपए गंवा बैठा। उसने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस छानबीन करने की बात बता रही है। मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके के एक गांव की है। युवक को उसके मित्र और परिजन ताना दे रहे हैं।

पीड़ित युवक को फेसबुक पर एक विज्ञापन दिखा- प्रेग्नेंट करो, आठ लाख पाओ। तीन लाख पहले, पांच लाख काम के बाद। पसंद हो तो यहां अपना मोबाइल नंबर छोड़ दो। युवक लालच में पड़ गया और अपना मोबाइल नंबर दे दिया। फ्रॉड ने उसे फोन करना शुरू कर दिया। फोन पर झांसा देकर बताया कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन और अन्य कागजी काम पूरा करने के नाम पर धीरे धीरे उससे 27 हजार रुपए ठग लिए गए। उसके बाद जिस नंबर से उसकी बात होती थी वह बंद हो गया। उसके बाद पीड़ित युवक को ठगे जाने का आभास हुआ। युवक ने तत्काल अपने खाते के संचालन पर रोकर लगवा दी।

पीड़ित संजीव सहनी ने मामले को विस्तार से बताया। उसने कहा कि फेसबुक पर उसे एक पोस्ट देखा। एक महिला की ओर से कहा गया था इसे कोई बच्चा नहीं है। जो उसे गर्भवती कर देगा, बदले में उसे 8 लाख रपए मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर पोस्ट में एक मोबाइल नंबर भी दिया गया था। उसने अपना नंबर छोड़ दिया तो दूसरी ओर से कॉल करके ऑफर की जानकारी दी गई।

मोबाइल फोन करने पर उसने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताया। कहा कि काम हो जाएगा तो पांच लाख रुपए मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन करवा कर एग्रीमेंट बनाने के लिए तीन किश्तों में 27 हजार रुपए लगेंगे। उसने तीन बार में ऑनलाइन पेमेंट कर दिया।

संजीव सहनी ने बताया कि रुपए लेने के बाद उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं भेजा गया तो शक हुआ। जब उस नंबर पर फोन किया तो कभी बंद तो कभी नॉट रिचेबल पाया। अक्सर किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। पीड़त युवक ने अहियापुर थाने में पुलिस से शिकात की है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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