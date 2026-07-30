प्रेग्नेंट करो, 8 लाख पाओ;सोशल मीडिया पर साइबर ठग के झांसे में युवक ने 27 हजार गंवाए

फेसपुर पर विज्ञापन के चक्कर में युवक साइबर फ्रॉड का शिकार बन गया। 8 लाख कमाने के चक्कर में 27 हजार की ठगी हो गई।

Cyber Fraud in Bihar: सोशल मीडिया पर लुभावने विज्ञापन देकर साइबर फ्रॉड लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। कई बार उनकी गलत इच्छाओं को हथियार बनाकर शिकार बना लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक युवक सेक्स के आनंद के साथ 8 लाख बनाने के चक्कर में अपने घर में रखे रुपए गंवा बैठा। उसने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस छानबीन करने की बात बता रही है। मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके के एक गांव की है। युवक को उसके मित्र और परिजन ताना दे रहे हैं।

पीड़ित युवक को फेसबुक पर एक विज्ञापन दिखा- प्रेग्नेंट करो, आठ लाख पाओ। तीन लाख पहले, पांच लाख काम के बाद। पसंद हो तो यहां अपना मोबाइल नंबर छोड़ दो। युवक लालच में पड़ गया और अपना मोबाइल नंबर दे दिया। फ्रॉड ने उसे फोन करना शुरू कर दिया। फोन पर झांसा देकर बताया कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन और अन्य कागजी काम पूरा करने के नाम पर धीरे धीरे उससे 27 हजार रुपए ठग लिए गए। उसके बाद जिस नंबर से उसकी बात होती थी वह बंद हो गया। उसके बाद पीड़ित युवक को ठगे जाने का आभास हुआ। युवक ने तत्काल अपने खाते के संचालन पर रोकर लगवा दी।

पीड़ित संजीव सहनी ने मामले को विस्तार से बताया। उसने कहा कि फेसबुक पर उसे एक पोस्ट देखा। एक महिला की ओर से कहा गया था इसे कोई बच्चा नहीं है। जो उसे गर्भवती कर देगा, बदले में उसे 8 लाख रपए मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर पोस्ट में एक मोबाइल नंबर भी दिया गया था। उसने अपना नंबर छोड़ दिया तो दूसरी ओर से कॉल करके ऑफर की जानकारी दी गई।

मोबाइल फोन करने पर उसने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताया। कहा कि काम हो जाएगा तो पांच लाख रुपए मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन करवा कर एग्रीमेंट बनाने के लिए तीन किश्तों में 27 हजार रुपए लगेंगे। उसने तीन बार में ऑनलाइन पेमेंट कर दिया।