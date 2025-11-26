Hindustan Hindi News
Do not waste our time High Court imposes fine for filing unnecessary case
अदालत का समय बर्बाद ना करें; बेवजह केस करने पर हाईकोर्ट ने लगा दिया जुर्माना

अदालत का समय बर्बाद ना करें; बेवजह केस करने पर हाईकोर्ट ने लगा दिया जुर्माना

संक्षेप:

पटना हाईकोर्ट ने बेवजह केस दायर करने पर सख्त रुख अपनाते हुए आवेदक पर जुर्माना लगा दिया। बेंच ने अदालत का कीमती समय बर्बाद करने पर नाराजगी जाहिर की है।

Wed, 26 Nov 2025 06:44 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
पटना हाईकोर्ट ने बेवजह केस दायर कर अदालत का समय बर्बाद किए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक आवेदक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने जुर्माना राशि को एक महीने के भीतर पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमिटी में जमा करने का आदेश दिया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेन्द्र पांडेय की खंडपीठ ने कमलेश कुमार सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद बुधवार को यह आदेश दिया।

आवेदक की ओर से अर्जी दायर कर पटना हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई गई थी। कोर्ट ने उनकी सभी गुहार को नामंजूर करते हुए अपने आदेश में कहा कि विवादित जमीन सार्वजनिक जमीन है या नहीं, इसे बताने में आवेदक विफल रहे हैं।

अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश में कोई त्रुटि बताने में भी आवेदक असफल रहे। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि तुच्छ एवं परेशान करने वाला मुकदमा दायर करके और फिर इस दलील पर जोर देकर कि पूर्व के खंडपीठ का आदेश त्रुटि से ग्रस्त है। इससे अदालत का कीमती समय बर्बाद हुआ है। इसलिए आवदेक की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए उस पर जुर्माना लगाया गया है।

मातृत्व अवकाश के दौरान लाभ रोकना गैरकानूनी- पटना HC

पटना हाई कोर्ट ने टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापिका मुबीना ओ. को बड़ी राहत देते हुए मातृत्व अवकाश अवधि के दौरान उनके रोके गए वेतन और अन्य लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया। मंगलवार को जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने मोबीना की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

वे 2020 में 6 महीने मैटरनिटी लीव पर थीं, उस अवधि में उनका वेतन रोक दिया गया और सेवा अनुभव एवं वेतन वृद्धि का लाभ भी नहीं दिया गया था। अदालत ने मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत महिला कर्मियों को मैटरनिटी लाभ से रोकने को गैरकानूनी बताया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
