अदालत का समय बर्बाद ना करें; बेवजह केस करने पर हाईकोर्ट ने लगा दिया जुर्माना

संक्षेप: पटना हाईकोर्ट ने बेवजह केस दायर करने पर सख्त रुख अपनाते हुए आवेदक पर जुर्माना लगा दिया। बेंच ने अदालत का कीमती समय बर्बाद करने पर नाराजगी जाहिर की है।

पटना हाईकोर्ट ने बेवजह केस दायर कर अदालत का समय बर्बाद किए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक आवेदक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने जुर्माना राशि को एक महीने के भीतर पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमिटी में जमा करने का आदेश दिया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेन्द्र पांडेय की खंडपीठ ने कमलेश कुमार सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद बुधवार को यह आदेश दिया।

आवेदक की ओर से अर्जी दायर कर पटना हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई गई थी। कोर्ट ने उनकी सभी गुहार को नामंजूर करते हुए अपने आदेश में कहा कि विवादित जमीन सार्वजनिक जमीन है या नहीं, इसे बताने में आवेदक विफल रहे हैं।

अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश में कोई त्रुटि बताने में भी आवेदक असफल रहे। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि तुच्छ एवं परेशान करने वाला मुकदमा दायर करके और फिर इस दलील पर जोर देकर कि पूर्व के खंडपीठ का आदेश त्रुटि से ग्रस्त है। इससे अदालत का कीमती समय बर्बाद हुआ है। इसलिए आवदेक की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए उस पर जुर्माना लगाया गया है।

मातृत्व अवकाश के दौरान लाभ रोकना गैरकानूनी- पटना HC

पटना हाई कोर्ट ने टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक प्राध्यापिका मुबीना ओ. को बड़ी राहत देते हुए मातृत्व अवकाश अवधि के दौरान उनके रोके गए वेतन और अन्य लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया। मंगलवार को जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने मोबीना की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।