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बच्चा पैदा करने में संकीर्णता ना करें.., धीरेंद्र शास्त्री के 4 बच्चे वाले बयान पर क्या बोले जीतन राम मांझी

Apr 26, 2026 09:48 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, गयाजी
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आपको बता दें कि नागपुर के एक कार्यक्रम में मौजूद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था, ‘हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे कि बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयं सेवक संघ के लिए हो। ताकि दूसरे को बचाने के लिए काम आए।’

बच्चा पैदा करने में संकीर्णता ना करें.., धीरेंद्र शास्त्री के 4 बच्चे वाले बयान पर क्या बोले जीतन राम मांझी

बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने महाराष्ट्र के नागपुर में हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह हाल ही में दी है। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बच्चे पैदा करने में संकीर्णता नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखते वक्त देश की आबादी का भी जिक्र किया।

बाबा बागेश्वर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा, 'उन्होंने (धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री) क्या कहा, क्या नहीं कहा उसके बारे में मैं नहीं कहता हूं। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि सभी पेट लेकर नहीं पैदा होते हैं। हाथ और मस्तिष्क लेकर भी पैदा होता है। कौन लड़का कितना बड़ा आदमी हो सकता है कहा नहीं जा सकता है। हम रोजगार पैदा करेंगे।

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ईमानदारी से समाज को चलाएंगे तो सबका पालन हो जाएगा। आज भारत की जनसंख्या मात्र 140 करोड़ है। जिस समय सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ देवता होते थे, 60 करोड़ यदुवंशी होते थे उस समय भारत जगतगुरु कहलाता था तो उस समय जनसंख्या पर इस तरह से रोक नहीं थी। इसलिए जनसंख्या की रोक की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन यह जरुर कहता हूं कि जनसंख्या हो। उसको बढ़िया से पढ़ाएं-लिखाएं शिक्षित करें और उसको उद्यमी बनाएं।'

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा था..

आपको बता दें कि नागपुर के एक कार्यक्रम में मौजूद पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था, 'हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे कि बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयं सेवक संघ के लिए हो। ताकि दूसरे को बचाने के लिए काम आए। जब कई आपदा आती है तो लोग प्राण बचाकर भागते हैं लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पूरी मेहनत से वहां डटे रहते हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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