बिहार में 13 जिलों के DM ट्रांसफर; वैभव श्रीवास्तव बने सारण कलेक्टर, श्रीकांत शास्त्री को बेगूसराय की कमान
बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 13 जिलों में नए डीएम की तैनाती की है। जिसमें वैभव श्रीवास्तव को सारण का चार्ज दिया है। आशुतोष द्विवेदी को कटिहार और श्रीकांत शास्त्री को बेगूसराय का जिलाधिकारी बनाया गया है।
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। नीतीश सरकार ने सोमवार को 13 जिलों में नये डीएम की तैनाती की है। औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री को बेगूसराय, मधेपुरा के डीएम तरणजोत सिंह को पश्चिम चंपारण (बेतिया), शिवहर के डीएम विवेक रंजन मैत्रेय को सीवान, अरवल की डीएम अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद, भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव आशुतोष द्विवेदी को कटिहार का जिलाधिकारी बनाया है।
बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की परियोजना निदेशक प्रतिभा रानी को शिवहर डीएम, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव को सारण (छपरा), खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक विनोद दूहन को अररिया, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के निदेशक अभिषेक रंजन को मधेपुरा, उद्योग विभाग तकनीकी विकास के निदेशक शेखर आनंद को शेखपुरा, ऊर्जा विभाग की ओएसडी अमृता बैंस को अरवल, प्राथमिक शिक्षा विभाग की निदेशक साहिला को बक्सर और कृषि विभाग के निदेशक नितिन कुमार सिंह को कैमूर (भभुआ) का डीएम बनाया गया है।
इसके अलावा चार आईएएस अधिकारियों को नयी जिम्मेदारी सौंपी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का सचिव बनाया गया है। उनके पास सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव और बेल्ट्रॉन एमडी का अतिरिक्त प्रभार पूर्ववत बना रहेगा। उनकी जगह पर पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी को नगर विकास एवं आवास विभाग का सचिव बनाया गया है। वे पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के एमडी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव दिवेश सेहरा को ग्रामीण कार्य विभाग का सचिव बनाया गया है। हालांकि वे सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव सह खान आयुक्त, बिहार राज्य खनिज विकास निगम के एमडी और बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत बने रहेंगे।
ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव सरवणन एम को पदीय दायित्वों से मुक्त करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। योजना एवं विकास विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार को अपने कार्यों के अलावा एससी-एसटी कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, महादलित विकास मिशन के सीईओ और बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के एमडी की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। पीएचईडी के सचिव पंकज कुमार पाल को पथ निर्माण विभाग के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गयी है।