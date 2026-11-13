डीएम अमृषा, साहिला, वैभव श्रीवास्तव समेत 10 IAS बने अपर सचिव; बिहार सरकार से मिला प्रमोशन
अरवल की डीएम अमृषा बैंस, बक्सर की जिलाधिकारी साहिला, सारण (छपरा) के डीएम वैभव श्रीवास्तव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक नितिन कुमार सिंह समेत 10 आईएएस अधिकारियों को बिहार सरकार ने अपर सचिव स्तर पर प्रमोट कर दिया है।
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 10 और अधिकारियों को प्रमोशन दिया है। प्रमोशन पाने वालों में 9 जिलाधिकारी (डीएम) शामिल हैं। अरवल की डीएम अमृषा बैंस, अरवल की डीएम साहिला, सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारियों को अपर सचिव स्तर में प्रमोट किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार देर शाम अधिसूचना जारी की। इससे दो दिन पहले ही राज्य सरकार ने 45 अन्य आईएएस अधिकारियों को भी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विशेष सचिव स्तर पर प्रमोट किया गया था।
जिन 9 जिलाधिकारियों को अपर सचिव स्तर में पदोन्नत किया गया है, उनमें कटिहार के डीएम आशुतोष द्विवेदी, शिवहर की डीएम प्रतिभा रानी, अररिया के डीएम विनोद दूहन का नाम शामिल है। सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव, मधेपुरा के जिलाधिकारी अभिषेक रंजन, शेखपुरा के डीएम शेखर आनंद को भी अपर सचिव स्तर पर प्रमोशन मिल गया है।
इनके साथ बक्सर की जिलाधिकारी साहिला, अरवल की डीएम अमृषा और मुंगेर के डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर को भी पदोन्नति मिली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक नितिन कुमार सिंह को भी अपर सचिव ग्रेड में प्रमोट किया गया है। ये सभी 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
1 जनवरी से मिलेगा प्रमोशन का लाभ
प्रमोशन होने से इन सभी आईएएस का वेतनमान अपर सचिव स्तर का यानी पे लेवल 12 हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार इनकी पदोनन्नति 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी। हालांकि, पदोन्नति से उनकी वर्तमान पोस्टिंग में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। सभी आईएएस अपने मौजूदा क्षेत्र में ही बने रहेंगे। उनका तबादला या नई पोस्टिंग नहीं की गई है।
45 आईएएस को भी मिल चुका है प्रमोशन
बिहार सरकार ने हाल ही में 45 वरीय आईएएस अधिकारियों का भी प्रमोशन किया था। 1992 बैच के आईएएस संतोष कुमार मल्ल और पंकज कुमार की अपर मुख्य सचिव स्तर में पदोन्नति की गई। वहीं, 2002 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज कुमार पाल को प्रधान सचिव स्तर पर प्रमोट किया गया।
2011 बैच के 8 आईएएस अफसरों को सचिव स्तर में प्रमोशन मिला, जिनमें शीर्षत कपिल अशोक, निलेश रामचंद्र देवरे जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा 2014 बैच के 34 अधिकारियों को भी विशेष सचिव स्तर पर पदोन्नति दी गई, जिनमें कुमार मंगलम, कल्पना कुमारी, संगीता सिंह, गौतम पासवान, सौरभ जोरवाल, यशपाल मीणा, अमित पांडेय, उदिता सिंह समेत अन्य IAS शामिल हैं । 10 नवंबर को इनके प्रमोशन की अधिसूचना विभाग ने जारी की थी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।