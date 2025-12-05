Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsDJ car goes into reverse gear runs over dancing women child dies
डीजे गाड़ी में लग गया बैक गियर; डांस कर रहीं महिलाओं पर चढ़ी, बच्चे की मौत

Dec 05, 2025 08:35 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, वैशाली
बिहार के हाजीपुर में शादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। जब बारात निकलने के दौरान डीजे ट्रॉली में अचानक बैग गेयर लग गया। जिससे ट्रॉली के पीछे नाच रहीं महिलाओं पर चढ़ गई। इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। जबकि दी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में एक दर्जन से अधिक महिलाएं घायल हुईं हैं। जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

