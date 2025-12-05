Hindi NewsBihar NewsDJ car goes into reverse gear runs over dancing women child dies
डीजे गाड़ी में लग गया बैक गियर; डांस कर रहीं महिलाओं पर चढ़ी, बच्चे की मौत
बिहार के हाजीपुर में शादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। जब डीजे गाड़ी में अचानक बैक गियर लगने से डांस कर रहीं महिलाओं पर चढ़ गई। जिसमें एक मासूम की मौत हो गई। जबकि कई महिलाएं घायल हो गई।
Dec 05, 2025 08:35 pm IST
बिहार के हाजीपुर में शादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। जब बारात निकलने के दौरान डीजे ट्रॉली में अचानक बैग गेयर लग गया। जिससे ट्रॉली के पीछे नाच रहीं महिलाओं पर चढ़ गई। इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। जबकि दी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में एक दर्जन से अधिक महिलाएं घायल हुईं हैं। जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
