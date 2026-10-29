दिवाली, छठ पर दिल्ली समेत 5 राज्यों से बिहार के लिए चलेंगी बसें, किराये में सब्सिडी देगी सम्राट सरकार
दिवाली और छठ के मौके पर दिल्ली समेत पांच राज्यों से बिहार के विभिन्न शहरों के बीच स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। इनकी ऑनलाइन बुकिंग 1 नवंबर को शुरू होगी। रूट की जानकारी जल्द ही बिहार परिवहन विभाग जारी करेगा।
दिल्ली समेत अन्य राज्यों से दिवाली और छठ महापर्व पर बिहार आने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 5 से 20 नवंबर तक फेस्टिवल स्पेशल बसें चलाने जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और झारखंड के विभिन्न शहरों से पटना समेत बिहार के अलग-अलग जिलों के बीच ये बसें चलेंगी। सम्राट सरकार इन बसों पर किराये पर सब्सिडी भी देगी, जिससे यात्रियों को टिकट बोझ नहीं लगेगा। इन बसों के रूट और किन शहरों के बीच संचालन होगा, इसकी विस्तृत जानकारी परिवहन विभाग जल्द ही जारी करेगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी।
बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने गुरुवार को पटना के फुलवारीशरीफ में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने काह कि दिवाली और छठ महापर्व पर चलाई जाने वाली बसें एसी और डीलक्स श्रेणी की होंगी। यात्री निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर 1 नवंबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं।
दिल्ली-पटना बस किराया 1182 रुपये से शुरू
परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पिछले साल की तरह इस बार भी विशेष बसों के किराये में सब्सिडी देगी। मंत्री के अनुसार, सब्सिडी के बाद पटना से दिल्ली के लिए नॉन एसी बस की सीट का किराया 1182 रुपये, नॉन एसी स्लीपर का किराया 1483 रुपये, एसी सीटर का 1318 रुपये और एसी स्लीपर का किराया 1935 रुपये निर्धारित किया गया है।
दिवाली-छठ पर घर लौटने वालों को राहत
बिहार सरकार द्वारा दिल्ली समेत अन्य राज्यों के लिए त्योहार पर चलाई जाने वाली बसों से राज्य के हजारों प्रवासी कामगारों एवं छात्र-छात्राओं को राहत मिलेगी। दीपावली और छठ पूजा पर बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से लोग बिहार के विभिन्न जिलों में स्थित अपने घर त्योहार मनाने आते हैं।
त्योहार पर टिकट की मारामारी
अमूमन इन त्योहारों के समय ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद टिकट की मारामारी रहती है। खास तौर पर दिल्ली से बिहार रूट की ट्रेनों में सफर मुश्किल भरा रहता है। फ्लाइट के टिकट भी त्योहार के समय आसमान छू रहे हैं। ऐसे में मध्यमवर्गीय एवं निम्नमध्यमवर्गीय परिवारों के लिए दिवाली-छठ पर घर आने के लिए बस का ही एकमात्र विकल्प बचता है।
निजी बसों में त्योहार पर मनमाना किराया
वैसे तो विभिन्न राज्यों से पटना, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पूर्णिया समेत अन्य शहरों के लिए निजी बसें भी चलती हैं। मगर त्योहार के समय निजी बस संचालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं। इससे यात्रियों को महंगा टिकट खरीदकर यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ता है।
पिछले साल भी चलाई थी बसें
ऐसे में बिहार सरकार लोगों की सुविधा के लिए सब्सिडी युक्त किराये के साथ बसों का संचालन करने जा रही है। पिछले साल भी सरकार ने विभिन्न रूट पर ऐसी बसें चलाई थीं, जिसमें हजारों यात्री अपने त्योहार पर बिहार पहुंचे थे और छठ के बाद वापस काम पर भी लौटे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।