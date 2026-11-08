बिहार में दीपावली की धूम, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात; डीजीपी कंट्रोल रूम का नंबर नोट कर लें

दीवाली में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने करीब 20 हजार प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी और कर्मी, होमगार्ड एवं रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की है।

राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में रविवार को दीपों का महापर्व दीपावली हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जाएगा। राज्य में दीपावली की धूम है। पर्व को लेकर शनिवार को पूरे दिन बाजारों में रौनक छाई रही। सुबह से देर शाम तक खरीदारों की भीड़ उमड़ती रही।लोगों ने लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं, मिट्टी के दीये, मोमबत्तियों, फूल-मालाओं, पूजन सामग्री और मिठाइयों की जमकर खरीदारी की। राजधानी के प्रमुख बाजारों से लेकर जिला मुख्यालयों और कस्बाई बाजारों तक चहल-पहल बनी रही।

दीपावली के स्वागत में लोगों ने अपने घरों को आकर्षक ढंग से सजाया है। कहीं रंग-बिरंगी झालरों की जगमगाहट तो कहीं दीपों की कतारें घर-आंगन को रोशन करने के लिए तैयार हैं। फूलों और बंदनवारों से दरवाजों को सजाकर मां लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। शाम ढलते ही राजधानी की सड़कों, गलियों और आवासीय परिसरों में रंग-बिरंगी रौशनी का नजारा उत्सवी माहौल को और मनमोहक बना दिया है। शहर के मंदिरों, प्रमुख सरकारी भवनों और प्रतिष्ठानों को भी आकर्षक सतरंगी रोशनियों वाली लड़ियों से सजाया गया है। रोशनी से नहाए भवन और जगमगाते बाजार मानो दीपोत्सव की खुशियों का संदेश दे रहे हैं।

सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की तो होगी सख्त कार्रवाई दीवाली में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने करीब 20 हजार प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी व कर्मी, होमगार्ड एवं रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, विधि व्यवस्था के साथ सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखना पुलिस प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से तेजी से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम गठित करने का निर्देश है। विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों की क्यूआरटी बनाई जायेगी। जरूरत पड़ने पर इन टीमों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा जायेगा।

जिलास्तर पर पुलिस अधिकारी और थाने आपस में समन्वय कर कार्रवाई करेंगे। संवेदनशील स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मी अपने वरीय अधिकारियों को स्थिति की जानकारी देंगे। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल की मांग और प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मुख्यालय के मुताबिक, सभी थाना क्षेत्रों में अपराध की रोकथाम के दृष्टिकोण से विशेष सघन वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश है। संवेदनशील इलाकों, साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों, पूजा स्थलों और बाजारों में संदिग्ध गतिविधियों पर स्थानीय पुलिस के साथ विशेष शाखा की भी नजर है। वहीं त्योहार को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से लेकर जिला कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा।

प्रभारी डीजीपी प्रीता वर्मा ने सभी क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट रहने के साथ ही मुख्यालय को अपडेट कराते रहने का निर्देश दिया है। मुख्यालय कंट्रोल रूम को मिलने वाली सूचनाओं की जानकारी जिला कंट्रोल को दी जायेगी तथा उनसे एक्शन टेकेन रिपोर्ट भी लिया जायेगा।

बिहार पुलिस मुख्यालय ने किए ये इंतजाम ● सभी जिलों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती।

● संवेदनशील इलाकों, बाजारों, पूजा स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी।

● सभी पुलिस कार्यालय व इकाईयों में क्यूआरटी का गठन।

● रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आस-पास 24 घंटे गश्त।

● सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर नजर।

● सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाली सूचनाओं की निगरानी।

● पुलिस/एंबुलेंस : 112

● डीजीपी कंट्रोल रूम 0612-2294318 / 2294319/ 2294323

● मद्य निषेध : 15545

● साइबर अपराध : 1930

● महिला हेल्पलाइन : 1091

अग्निशमन : सूचना के पांच मिनट के अंदर टीम होगी रवाना दीपावली पर अग्निशमन विभाग को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवाएं के डीआईजी मनोज कुमार नट ने बताया कि अग्निशमन विभाग ने राज्यभर में सूचना मिलने के दो से पांच मिनट के भीतर दमकल टीम को घटनास्थल के लिए रवाना करने का लक्ष्य रखा है। गूगल मैप के माध्यम से दमकल गाड़ियों के लोकेशन की निगरानी की जायेगी। उन्होंने बताया कि राज्यभर में 750 अग्निशामक वाहन सहित 4260 अग्निशमन कर्मियों की तैनाती की गयी है। सभी जिलों को छह सेक्टर में बांट कर पदाधिकारियों को उसकी निगरानी का जिम्मा दिया गया है।