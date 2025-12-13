महिला के बाद दिव्यांगों के लिए स्पेशल बस चलाएगी नीतीश सरकार, पटना से होगी शुरुआत

संक्षेप: बिहार में महिलाओं के लिए पिंक बसें शुरू करने के बाद नीतीश सरकार दिव्यांगों के लिए स्पेशल बस चलाएगी। राजधानी पटना से इसकी शुरुआत की जाएगी। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

बिहार के 23 लाख दिव्यांगों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग विशेष बस चलाएगा। समाज कल्याण विभाग के अनुरोध पर परिवहन विभाग में इसकी कवायद फिर से शुरू हो गई है। पटना से इसकी शुरुआत होगी। बाद में अन्य जिलों में विस्तार होगा। नीतीश सरकार ने इससे पहले महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस की शुरुआत की थी, जिसका विभिन्न जिलों में संचालन किया जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, बीते दिनों समाज कल्याण और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। समाज कल्याण का तर्क था कि राज्य में 23 लाख से अधिक दिव्यांग हैं। उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए विशेष बस चलाई जानी चाहिए। हालांकि अभी बसों में दिव्यांगों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रहती हैं। मगर सामान्य बसों में दिव्यांगों को सफर करने में परेशानी होती है।

चूंकि महिलाओं के लिए राज्य में पिंक बस चलती हैं, इसलिए विभाग ने दिव्यांगों के लिए भी बस चलाने की योजना बनाई है। हालांकि विभाग ने इसके पहले भी दिव्यांगों के लिए बसों का परिचालन करने के लिए टेंडर आमंत्रित किया था, लेकिन कोई निविदाकार ही नहीं आया। अब फिर से विभाग के स्तर पर निविदा आमंत्रित करने की तैयारी चल रही है।

दिव्यांग स्पेशल बस में होंगी ये सुविधाएं दिव्यांगों के लिए चलने वाली बसों में व्हीलचेयर के लिए जगह, हैंडरेल, ऑडियो अलर्ट, कम ऊंचाई वाली सीटें और सीढ़ी रहित प्रवेश जैसे कई सुविधाएं होंगी। साथ ही उन्हें किराये में छूट या मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिल सकती है। दिव्यांगों को लाभ देने के लिए यूडीआईडी कार्ड और अन्य पहचान पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं। ये बसें खास तौर पर दिव्यांगजनों (जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और गतिशीलता बाधित) और बुजुर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं।