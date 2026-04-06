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बीवी को तलाक दे दो, मेरे साथ रहो; गर्लफ्रेंड की जिद से आहत BPSC टीचर ने खौफनाक स्टेप लिया

Apr 06, 2026 04:56 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मृतक की पहचान वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव निवासी 32 वर्षीय तरुण कुमार के रूप में हुई है। गर्लफ्रेंड पत्नी को तलाकर देकर शादी करने का दबाव बना रही थी।

बीवी को तलाक दे दो, मेरे साथ रहो; गर्लफ्रेंड की जिद से आहत BPSC टीचर ने खौफनाक स्टेप लिया

Bihar Crime News: बिहार के समस्तीपुर में एक बीपीएससी टीचर पति, पत्नी और वो का शिकार हो गया। बीवी को मनाने और गर्लफ्रेंड को समझाने में विफल शिक्षक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। टीचर प्रेमिका उस पर बीवी को तलाक देकर उससे शादी करने और परिवार छोड़ने का दबाव बना रही थी। वह प्रेशर नहीं झेल सका और फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता के बयान पर प्रेमिका पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया है।

घटना समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलोथ स्थित वस्तु विहार के एक फ्लैट की है। मृतक की पहचान वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव निवासी 32 वर्षीय तरुण कुमार के रूप में हुई है। तरुण समस्तीपुर के अपग्रेड मिडिल स्कूल, रामपुर केशोपट्टी में शिक्षक के पद पर तैनात था। उसकी पत्नी राइमा प्रसाद भी सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया।

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जानकारी के मुताबिक तरुण और राइमा की शादी साल 2017 में हुई थी। 2023 में दोनों को बीपीएससी के तहत नौकरी मिली। दोनों की पोस्टिंग समस्तीपुर में हुई। मुसरी घरारी में फ्लैट लेकर तरुण और राइमा रहते थे। इसी बीच तरुण का संपर्क नालंदा की एक युवती से हो गया जो खुद भी टीचर है। दोनों के बीच मुजफ्फरपुर में दोस्ती हुई थी। धीरे-धीरे एक दूसरे के करीब आ गए तो गर्लफ्रेंड ने तरुण पर राइमा को छोड़कर शादी करने का दबाव बनाने लगी। उसने कहा कि राइमा से तलाक ले लो।

बात बढ़ी तो राइमा ने हल निकाला। उसने सौतन के साथ एडजस्ट करने की मंजूरी भी दे दी। लेकिन प्रेमिका को यह मंजूर नहीं था। वह तलाकर लेकर उससे शादी करने की जिद पर अड़ गई और पुलिस कंप्लेन की धमकी देने लगी। तरुण इतना दबाव नहीं झेल पाया उसने अपने फ्लैट में पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली।

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तरुण के पिता अभिनव कुमार के बयान पर मुसरीघरारी थाने में दर्ज की गयी है जिसमें संबधित महिला टीचर(गर्लफ्रेंड) को अभियुक्त बनाया गया है। मृतक परिजनों ने बताया कि घटना वाली रात भी महिला शिक्षिका का फोन आया था। मोबाइल फोन पर बात करते हुए तरुण घर की छत पर चला गया। काफी देर बाद ऊपर से वापस लौटा और अपने कमरे में जाकर सो गया।

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सुबह जब काफी देर तक सवेरे कमरे का दरवाजा नहीं खुला, तो पत्नी ने शोर मचाया। आसपास के लोग और परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो तरुण पंखे से लटक चुका था। उसका एक एक बेटा भी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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