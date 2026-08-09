भारत सरकार लिखी गाड़ियां और घर में स्वीमिंग पुल भी; बिहार में खुद को IAS बताने वाले मनीष कुमार के बंगले में DIU की रेड

बिहार के खगड़िया जिले में DIU की रेड पड़ी तो इलाके के लोग सन्न रह गए। यहां खुद को IAS अफसर बताने वाले मनीष कुमार के घऱ रेड पड़ी। टीम ने इनके आलीशान बंगले में तफ्तीश के बाद भारत सरकार लिखी लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है।

बिहार के खगड़िया जिले में डीआईयू की रेड से हड़कंप मच गया। यहां गोगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर बाजार में एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय के निकट स्थित मनीष गुप्ता के आलीशान मकान में शनिवार को दोपहर बाद करीब दो बजे से रात आठ बजे तक लगभग छह घंटे तक गोगरी एसडीपीओ चंदन कुमार ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस और डीआईयू की संयुक्त छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने उनके दरवाजे पर खड़ी एक कार जिसका अनुमानित मूल्य 50 लाख से अधिक और एक एसयूवी वाहन बरामद किया। दोनों चार पहिया वाहनों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टीकर लगा था। मनीष कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि वो खुद को बड़ा अफसर बताते थे।

पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले आई। छापेमारी में घर से पांच कार्टन महंगी विदेशी शराब भी बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी मनीष गुप्ता को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि प्रशासनिक स्तर से बरामद किए गए सामानों की पुष्टि नही की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि मनीष गुप्ता ने खुद को आईएस ऑफिसर बताकर अकूत संपत्ति अर्जित की है। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति में भी हैं। वहीं मनीष गुप्ता द्वारा आईएएस अफसर होने या सुरक्षा समिति में होने का कोई प्रमाण नहीं दिखाया गया। डीआईयू टीम की छापेमारी के दौरान लोगों में हड़कंप मच रहा। साथ ही अफरा-तफरी की स्थिति रही।