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भारत सरकार लिखी गाड़ियां और घर में स्वीमिंग पुल भी; बिहार में खुद को IAS बताने वाले मनीष कुमार के बंगले में DIU की रेड

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, खगड़िया
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बिहार के खगड़िया जिले में DIU की रेड पड़ी तो इलाके के लोग सन्न रह गए। यहां खुद को IAS अफसर बताने वाले मनीष कुमार के  घऱ रेड पड़ी। टीम ने इनके आलीशान बंगले में तफ्तीश के बाद भारत सरकार लिखी लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है।

Fake IAS Officer Manish Kumar
डीआईयू की टीम ने खगड़िया में छापेमारी की है।

बिहार के खगड़िया जिले में डीआईयू की रेड से हड़कंप मच गया। यहां गोगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर बाजार में एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय के निकट स्थित मनीष गुप्ता के आलीशान मकान में शनिवार को दोपहर बाद करीब दो बजे से रात आठ बजे तक लगभग छह घंटे तक गोगरी एसडीपीओ चंदन कुमार ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस और डीआईयू की संयुक्त छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने उनके दरवाजे पर खड़ी एक कार जिसका अनुमानित मूल्य 50 लाख से अधिक और एक एसयूवी वाहन बरामद किया। दोनों चार पहिया वाहनों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टीकर लगा था। मनीष कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि वो खुद को बड़ा अफसर बताते थे।

पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले आई। छापेमारी में घर से पांच कार्टन महंगी विदेशी शराब भी बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी मनीष गुप्ता को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि प्रशासनिक स्तर से बरामद किए गए सामानों की पुष्टि नही की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि मनीष गुप्ता ने खुद को आईएस ऑफिसर बताकर अकूत संपत्ति अर्जित की है। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति में भी हैं। वहीं मनीष गुप्ता द्वारा आईएएस अफसर होने या सुरक्षा समिति में होने का कोई प्रमाण नहीं दिखाया गया। डीआईयू टीम की छापेमारी के दौरान लोगों में हड़कंप मच रहा। साथ ही अफरा-तफरी की स्थिति रही।

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मनीष के आलीशान पांच मंजिला मकान में कई सुविधाएं

मनीष गुप्ता के आलीशान मकान में जब डीआईयू की टीम द्वारा छापेमारी की जा रही थी तो स्थानीय लोगों ने बताया कि इसमें दो भाई मनीष कुमार और अजीत गुप्ता उर्फ डंपी रहते हैं। अजीत गुप्ता कनाडा में वैज्ञानिक हैं। उनके घर में किसी भी स्थानीय व्यक्ति का आना-जाना नहीं होता। घर के सौन्दर्यीकरण का काम वर्ष 2014 से लगातार चल रहा है। वर्ष 2021 में कोविड के समय में भी निरंतर निर्माण कार्य चलता रहा। घर के चारों ओर एचडी कैमरे लगे हैं। वे लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन कैमरे के माध्यम से बाहर की हर गतिविधि देखते रहते थे। बताया गया कि घर के अंदर स्वीमिंग पूल से लेकर विदेशी कछुआ, मछली एवं विलासिता संबंधी कई सामानों को पुलिस ने जब्त किया। इधर एसपी भानुप्रताप सिंह ने बताया कि डीआईयू की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। रिपोर्ट तैयार कर विस्तृत सूचना दी जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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