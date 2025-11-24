Hindustan Hindi News
District wise review of Congress crushing defeat in Bihar elections Rajesh Ram sent letter to district presidents
बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार की जिलेवार समीक्षा; राजेश राम ने जिलाध्यक्षों को भेजा पत्र

बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार की जिलेवार समीक्षा; राजेश राम ने जिलाध्यक्षों को भेजा पत्र

संक्षेप:

बिहार चुनाव में मिली करारी हार की कांग्रेस में समीक्षा होगी। जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा है। जिसमें कहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर पर नहीं रहा, जो संगठन ओर कार्यकर्ताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

Mon, 24 Nov 2025 07:26 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार की कांग्रेस जिलेवार समीक्षा करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने सोमवार को सभी जिलाध्यक्षों को पत्र भेजकर चुनाव परिणाम की विस्तृत समीक्षा करने के लिए कहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि चुनाव के बाद प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर पर नहीं रहा, जो संगठन ओर कार्यकर्ताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने जिलाध्यक्षों को अपने-अपने जिले में जल्द समीक्षा बैठक बुलाकर चुनाव परिणामों के राजनीतिक, संगठनात्मक और क्षेत्रीय कारणों का निष्पक्ष और गहन विश्लेषण करने का निर्देश दिया।

बैठक में मतदान प्रतिशत, बूथ-स्तर की गतिविधियां, संगठन की मजबूती, प्रचार-प्रसार, स्थानीय मुद्दों एवं गठबंधन की स्थितियों पर तथ्यात्मक चर्चा करें। समीक्षा रिपोर्ट मुख्यालय भेज दें, ताकि आगे की रणनीति और संगठन सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र गति दी जा सके। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव परिणाम केवल जीत-हार का संकेत नहीं देते, बल्कि यह बताते हैं कि हमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यह समय आत्ममंथन, एकजुट प्रयास और संगठनात्मक मजबूती के लिए निर्णायक है।

इससे पहले आज ही प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल 7 नेताओं को छह वर्ष के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित नेताओं में कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्य पासवान, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष शकीलुर रहमान, किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज कुमार शर्मा, प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज कुमार राजन, अति पिछड़ा विभाग के पूर्व अध्यक्ष कुंदन गुप्ता, बांका जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कंचना कुमारी और नालंदा के रवि गोल्डन शामिल हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

टिकट बंटवारे में धांधली को लेकर इन नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारु पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस बीच सदाकत आश्रम में बागी नेताओं ने हंगामा भी किया था। और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का इस्तीफा मांगा था।

आपको बता दें बिहार चुनाव में महागठबंधन की बुरी हार हुई थी। 61 सीटों पर लड़ी कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें आईं थी। वहीं राजद 25 सीटें जीती थी। कई सीटों पर महागठबंधन की पार्टियों में फ्रेंडली फाइट भी हुई थी। जिसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा था।