चिराग की पार्टी LJPR के जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, नाबालिग को अगवा कर रेप का आरोप; 5 सालों से...

संक्षेप: किशोरी को 12 नवंबर को अगवा कर लिया गया था। उसके बाद परिजनों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी में जिलाध्यक्ष को नामजद किया गया था।

चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर के एक जिलाध्यक्ष को संगीन आरोपों में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर किशोरी को अगवा कर शारीरिक शोषण करने का आरोप है। आरोपी भैसहीं कला के मुखिया सह मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष सह लोजपा (आर) के जिलाध्यक्ष कमलेश राय हैं। उनकी गिरफ्तारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भैंसही गांव से की गई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

बताया जाता है कि किशोरी को 12 नवंबर को अगवा कर लिया गया था। उसके बाद परिजनों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी में जिलाध्यक्ष को नामजद किया गया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम-2 कुमार वैभव ने बताया कि 18 नवंबर को किशोरी की बरामदगी हुई थी। इसके बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया था। जिसमें उसने मुखिया कमलेश राय का नाम बतायी थी। इसके बाद किशोरी की मेडिकल जांच भी करायी गयी। वहीं आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। लेकिन आरोपित घर से फरार था। शुक्रवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने धावा बोल दिया और घर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपित युवती का पिछले पांच वर्षों से शारीरिक शोषण कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद मुखिया सह जिलाध्यक्ष को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

विदित हो कि जिलाध्यक्ष सह मुखिया की गिरफ्तारी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।वे मुखिया पद पर निर्वाचित होने के बाद सदर प्रखंड के मुखिया संघ अध्यक्ष बनाए गए थे। साथ ही लोजपा (आर) के जिलाध्यक्ष भी हैं। कमलेश राय की गिरफ्तारी से विरोधियों को मौका मिल गया है। पार्टी के बड़े नेताओं की भी आलोचना की जा रही है।