Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsDistrict president of Chirag party LJPR arrested for kidnapping raping minor girl
चिराग की पार्टी LJPR के जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, नाबालिग को अगवा कर रेप का आरोप; 5 सालों से...

चिराग की पार्टी LJPR के जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, नाबालिग को अगवा कर रेप का आरोप; 5 सालों से...

संक्षेप:

किशोरी को 12 नवंबर को अगवा कर लिया गया था। उसके बाद परिजनों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी में जिलाध्यक्ष को नामजद किया गया था।

Dec 06, 2025 12:03 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, सासाराम
share Share
Follow Us on

चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर के एक जिलाध्यक्ष को संगीन आरोपों में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर किशोरी को अगवा कर शारीरिक शोषण करने का आरोप है। आरोपी भैसहीं कला के मुखिया सह मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष सह लोजपा (आर) के जिलाध्यक्ष कमलेश राय हैं। उनकी गिरफ्तारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भैंसही गांव से की गई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जाता है कि किशोरी को 12 नवंबर को अगवा कर लिया गया था। उसके बाद परिजनों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी में जिलाध्यक्ष को नामजद किया गया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम-2 कुमार वैभव ने बताया कि 18 नवंबर को किशोरी की बरामदगी हुई थी। इसके बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया था। जिसमें उसने मुखिया कमलेश राय का नाम बतायी थी। इसके बाद किशोरी की मेडिकल जांच भी करायी गयी। वहीं आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। लेकिन आरोपित घर से फरार था। शुक्रवार की सुबह गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने धावा बोल दिया और घर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपित युवती का पिछले पांच वर्षों से शारीरिक शोषण कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद मुखिया सह जिलाध्यक्ष को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

ये भी पढ़ें:साले की शादी में जीजा की दर्दनाक मौत, बाइक से जा रहा था बारात; हादसा कैसे हुआ

विदित हो कि जिलाध्यक्ष सह मुखिया की गिरफ्तारी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।वे मुखिया पद पर निर्वाचित होने के बाद सदर प्रखंड के मुखिया संघ अध्यक्ष बनाए गए थे। साथ ही लोजपा (आर) के जिलाध्यक्ष भी हैं। कमलेश राय की गिरफ्तारी से विरोधियों को मौका मिल गया है। पार्टी के बड़े नेताओं की भी आलोचना की जा रही है।

पुलिस के अनुसार बच्ची ने कोर्ट में दिए अपने बयान से कमलेश राय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में लगाए गए आरोप की पुष्टि हुई। उनके खिलाफ अपहरण तथा नाबालिग के साथ दुराचार से संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। एसडीपीओ कुमार वैभव बताया कि पीड़िता के बयान और परिवार द्वारा दर्ज प्राथमिकी दोनों में समानताएं पाई गईं। यही बातें पुलिस की आगे की कार्रवाई का आधार बनीं।

ये भी पढ़ें:नचनिया के ठुमके पर ठांय-ठांय, शादी में आया युवक घायल; जदयू नेता हिरासत में
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Crime News Bihar News Rape Case अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।