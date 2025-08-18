बिहार में जिला कमेटी से टीचर ट्रांसफर इसी महीने से, शिक्षा विभाग जारी करेगा गाइडलाइन

बिहार में जिला कमिटी से टीचर ट्रांसफर जल्द शुरू होने वाले हैं। शिक्षा विभाग इसी महीने इस संबंध में गाइडलाइन जारी करेगा। इसकी तैयारी की जा रही है। 1 लाख से अधिक शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे हैं।

Bihar Teacher Transfer: बिहार में जिला स्तरीय स्थापना समिति के माध्यम से शिक्षकों को इसी माह से तबादले का मौका मिलना शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर देगा। इसके तहत नए सिरे से ट्रांसफर के लिए आवेदन का भी मौका मिलेगा। साथ ही शिक्षकों को पारस्परिक तबादले (म्युच्युअल ट्रांसफर) का मौका देने का विकल्प समाप्त हो जाएगा।

बिहार में अभी एक लाख से अधिक शिक्षक तबादला का इंतजार कर रहे हैं। इसमें अंतरजिला ट्रांसफर चाहने वाले अधिक हैं। गौर हो कि पिछले दिनों सरकार ने टीचर ट्रांसफर के लिए डीएम की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। इसके माध्यम से ही जिला में तबादला होगा। दूसरे जिलों में तबादले के लिए शिक्षकों से तीन जिलों का विकल्प लिया जाएगा। इन विकल्प के आधार पर कमेटी तबादले की अनुशंसा करेगी। आवेदन में दिए गए 3 में से किसी एक जिले में ट्रांसफर किया जाएगा।