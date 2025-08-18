District committee Teacher transfer to start soon education department will issue guidelines बिहार में जिला कमेटी से टीचर ट्रांसफर इसी महीने से, शिक्षा विभाग जारी करेगा गाइडलाइन, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में जिला कमेटी से टीचर ट्रांसफर इसी महीने से, शिक्षा विभाग जारी करेगा गाइडलाइन

बिहार में जिला कमिटी से टीचर ट्रांसफर जल्द शुरू होने वाले हैं। शिक्षा विभाग इसी महीने इस संबंध में गाइडलाइन जारी करेगा। इसकी तैयारी की जा रही है। 1 लाख से अधिक शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे हैं।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाMon, 18 Aug 2025 05:51 AM
Bihar Teacher Transfer: बिहार में जिला स्तरीय स्थापना समिति के माध्यम से शिक्षकों को इसी माह से तबादले का मौका मिलना शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर देगा। इसके तहत नए सिरे से ट्रांसफर के लिए आवेदन का भी मौका मिलेगा। साथ ही शिक्षकों को पारस्परिक तबादले (म्युच्युअल ट्रांसफर) का मौका देने का विकल्प समाप्त हो जाएगा।

बिहार में अभी एक लाख से अधिक शिक्षक तबादला का इंतजार कर रहे हैं। इसमें अंतरजिला ट्रांसफर चाहने वाले अधिक हैं। गौर हो कि पिछले दिनों सरकार ने टीचर ट्रांसफर के लिए डीएम की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। इसके माध्यम से ही जिला में तबादला होगा। दूसरे जिलों में तबादले के लिए शिक्षकों से तीन जिलों का विकल्प लिया जाएगा। इन विकल्प के आधार पर कमेटी तबादले की अनुशंसा करेगी। आवेदन में दिए गए 3 में से किसी एक जिले में ट्रांसफर किया जाएगा।

23 हजार से ज्यादा शिक्षकों का म्युच्युअल ट्रांसफर

शिक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक 23,578 शिक्षकों के म्युच्युअल ट्रांसफर (पारस्परिक तबादला) किया है। इसके तहत शिक्षक एक-दूसरे की जगह स्थानांतरण लेते हैं। ये तबादले 3 चरणों में किए गए। म्युच्युअल ट्रांसफर के विकल्प अब भी खुले हुए हैं। समान कोटि के शिक्षक एक-दूसरे की जगह स्थानांतरण ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करना होगा।