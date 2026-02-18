प्रोफेसर अशोक चौधरी की डिग्री पर घमासान, विधान परिषद में भिड़े नीतीश और लालू के एमएलसी

ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की डिग्री को राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह ने नकली बता दिया तो अशोक चौधरी ने उनसे इस्तीफे की मांग कर दी।

बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में जदयू के मंत्री और राजद के एमएलसी के बीच घमासान मच गया। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की डिग्री को राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह ने नकली बता दिया तो अशोक चौधरी ने उनसे इस्तीफे की मांग कर दी। तीखी नोकझोंक जब शोर शराबे में बदल गयी तो सभापति ने हस्तक्षेप करके दोनों को शांत कराया। सदन में कुछ देर के लिए गजब का माहौल बन गया।

दरअसल अशोक चौधरी ने विधान परिषद में सुनील कुमार के पूरक प्रश्न पूछने पर उनकी जानकारी(ज्ञान) पर सवाल खड़ा कर दिया। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील है। पैक्स में धान खरीद का लक्ष्य को लेकर तेजी से काम कर रही है। धान खरीद से किसानों को मूल्य के भूगतान तक की व्यवस्था बदल गई है। सीएम नीतीश कुमार की जब सरकार बनी तो किसानो के फसलों की खरीद में तेजी आई और किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने की दिशा में काम हुआ।। उससे पहले प्रोक्योरमेंट के बारे में लोग ठीक से जानते भी नहीं थे। जो लोग पूरक सवाल पूछ रहे हैं उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि कैसे अनाज का प्रोक्योरमेंट होता है। सरकार किसानों के लिए काफी संवेदनशील है। 90 प्रतिशत से अधिक किसानों के खाते में राशि पहुंच चुकी है।

इस पर जवाब देते हुए राजद एमएलसी कुमार सिंह ने कहा कि जो लोग सदन में दूसरे के ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं उनकी डिग्री ही नकली है। और वह कैसे मिली और कहां से आई यह सब बता देंगे तो बवाल हो जाएगा। इतना सुनते ही अशोक चौधरी आपे से बाहर आ गए। वे खड़े हो गए और जोर जोर से बात करने लगे। कहा कि सुनील कुमार सिंह मेरी डिग्री को नकली साबित करें नहीं तो अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा इसी सदन में करें। अशोक चौधरी ने सुनील सिंह को चुनौती दे डाली कहा कि उन्हें मेरी डिग्री के बारे में गलत जानकारी कहां से मिली इसका सोर्स बताएं नहीं तो इस्तीफा दें।