अब बांकीपुर में बीजेपी के नए कैंडिडेट नीरज सिन्हा के बायोडाटा पर विवाद, 12 साल की उम्र से पार्टी में

बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा के बयोडाटा को लेकर विवाद हो गया है। उनका जन्म 1994 में हुआ और मात्र 12 साल की उम्र में साल 2006 में वे भाजपा के प्राथमिक सदस्य बन गए।

Bankipur By-Election: नितिन नवीन की पारिवारिक सीट और बीजेपी की गढ़ कही जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में एनडीए के नए कैंडिडेट नीरज कुमार पर भी विवाद उत्पन्न हो गया है। उनके बायोडाटा के तथ्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि महज 12 साल की उम्र में नीरज कुमार भाजपा के प्राथमिक सदस्य कैसे बन गए। अपने बैक-टू-बैक दो फैसलों को लेकर बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर है। इससे पहले नॉमिनेशन के 24 घंटों के अंदर अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी की नामांकन वापसी और नीरज कुमार की एंट्री से पार्टी ने सबको चौंका दिया था। नीरज कुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लोकसेवक आवास पर जाकर आशीर्वाद लिया।

शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने पटना के बांकीपुर उपचुनाव के लिए नीरज कुमार के नाम का पत्र जारी किया तो बिहार की सियासत में सनसनी फैल गई। इधर घोषित कैंडिडेट अभिषेक सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव मैदान से अलग होने का ऐलान खुद किया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी अपने निर्णय का कारण सहित पत्र भी सौंपा और प्रेस वार्ता में उसी पत्र के मजमून को पढ़कर सुना दिया। अभिषेक सिन्हा या अन्य किसी नेता ने मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दिया और निकल गए। उसके बाद नीरज कुमार की तस्वीरें और बायोडाटा जारी की गईं।

बायोडाटा के मुताबिक नीरज कुमार पटना के मीठापुर के रहने वाले हैं और उनका जन्म 1 जुलाई 1994 को हुआ था। वे बीए पास हैं और अभी तक अविवाहित हैं। अपने राजनैतिक सफर में वे साल 2006 से भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं। वर्तमान में नरेंद्र भारती मंडल के बूथ अध्यक्ष हैं। इससे पहले भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और मंडल महामंत्री भी रह चुके हैं। उनके चाचा स्व. नरेंद्र भारती जनसंघ काल के कार्यकर्ता थे जिनका देहांत 1984 में हो गया। अब लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि 2006 में जब उनकी उम्र मात्र 12 साल थी तो नाबालिग उम्र में वे भाजपा के प्राथमिक सदस्य कैसे बन गए? सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर है।

हालांकि, गिटपिट शुरू होने के बाद नीरज सिन्हा के बायोडाटा में सुधार कर दिया गया है। उनके राजनैतिक सफर डिस्क्रिप्शन से प्राथमिक सदस्यता वाला रेफरेंस हटा दिया गया है। यह नहीं बताया गया है कि नीरज भाजपा में कब शामिल हुए। दोनों बायोडाटा सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैंं।