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कटिहार में मामूली मजाक पर भड़का विवाद, बीच-बचाव करने आए कोर्ट के मुंशी की बेरहमी से हत्या

May 04, 2026 09:06 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, कटिहार
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Bihar Crime News: कटिहार के अलहणडा खाड़ी गांव में घास काटने के मजाक पर हुए विवाद में बारसोई कोर्ट के मुंशी मुजम्मिल की हत्या कर दी गई। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

कटिहार में मामूली मजाक पर भड़का विवाद, बीच-बचाव करने आए कोर्ट के मुंशी की बेरहमी से हत्या

Bihar Crime News: बिहार के कटिहार जिले में एक मामूली से मजाक ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि इसमें एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिले के बलिया बेलौन थाना क्षेत्र में रविवार को एक छोटी सी बात पर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस हिंसक मारपीट में बीच-बचाव करने आए बारसोई अनुमंडल कोर्ट के एक मुंशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद से पूरे गांव में भारी तनाव का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर हालात पर काबू पाया है।

'ग्रेजुएट होकर घास काटोगे, तो शादी कैसे होगी?'

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना मढाइपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले अलहणडा खाड़ी गांव की है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि रविवार को मृतक मुंशी मुजम्मिल (47 वर्ष) का बेटा मुश्फिक रजा अपने पशुओं के लिए चारा काटने जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही एक व्यक्ति रब्बानी ने मुश्फिक पर तंज कसते हुए मजाक में कहा कि "ग्रेजुएट होकर घास काटते हो, ऐसे में तुम्हारी शादी कैसे होगी?" इसी तंज और मजाक को लेकर दोनों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो गई, जो चंद मिनटों में ही हाथापाई और मारपीट में बदल गई।

विवाद शांत कराने आए मुंशी का घोंटा गया गला

युवाओं के बीच हो रहे इस झगड़े की खबर मिलते ही दोनों परिवारों के लोग भी मौके पर पहुंच गए और विवाद बढ़ गया। मृतक मुजम्मिल बारसोई अनुमंडल कोर्ट में मुंशी के पद पर कार्यरत थे। जब मुंशी मुजम्मिल इस झगड़े को शांत कराने और बीच-बचाव करने के लिए वहां पहुंचे, तो आरोप है कि उनके साथ भी जमकर मारपीट की गई। इसी दौरान हमलावरों ने मुजम्मिल का गला दबा दिया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। परिजन उन्हें आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीकी चिकित्सक के पास ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

मुंशी की मौत की खबर फैलते ही गांव में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि पुलिस के सामने परिजनों ने दो तरह की बातें कही हैं। पहले उन्होंने सिर पर लाठी मारकर हत्या करने की बात कही थी, और फिर मारपीट के दौरान गला दबाकर जान लेने का आरोप लगाया। पुलिस फिलहाल दोनों ही बिंदुओं को ध्यान में रखकर गहराई से छानबीन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असल कारण पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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