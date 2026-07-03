ड्यूटी से गायब बर्खास्त जवान की नौकरी वापस, पटना हाईकोर्ट ने पलटा सीआईएसएफ का आदेश
पटना हाईकोर्ट ने सीआईएसएफ जवान को नौकरी से निकाले जाने के आदेश को रद्द करते हुए उसे फिर से ड्यूटी पर रखने का फैसला सुनाया है। जवान नवनीत यादव को ड्यूटी से गायब रहने के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।
ड्यूटी से गायब होने पर बर्खास्त किए गए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने नौकरी से हटाए जाने के सभी आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही जवान को 2 महीने के भीतर फिर से नौकरी में रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि, सीआईएसएफ जवान जितने दिन छुट्टी पर था, उतने दिन का वेतन उसे हिं मिलेगा। हाईकोर्ट ने उस अवधि को छुट्टी में गिनने का निर्देश दिया है।
पटना हाई कोर्ट ने बिना कोई सूचना दिये ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में सीआईएसएफ सिपाही को एक बड़ी राहत दी है।कोर्ट ने नौकरी से हटाये जाने के सभी आदेश को निरस्त कर दिया।कोर्ट ने दो माह के भीतर सीआईएसएफ अधिकारी को फिर से नौकरी में रखने का आदेश दिया।साथ ही नौकरी से गायब रहने के दौरान एक पैसे का भुगतान नहीं करने का आदेश दिया।वही जितने दिन नौकरी से गायब रहने के अवधि को मिलने वाली छुट्टी में गिनने का निर्देश दिया।
2018 में गई थी नौकरी
पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने सीआईएसएफ जवान नवनीत कुमार यादव की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। नवनीत की 21 मार्च 2017 को सीआईएसएफ में सिपाही पद पर नौकरी लगी थी। उसने 4 मई 2017 को ओडिशा के मुंडाली स्थित रीजनल ट्रेनिंग सेंटर (आरटीसी) में नौकरी ज्वाइन की थी और ट्रेनिंग की। उसके बाद उसे भिलाई आरटीसी भेजा गया।
एक सप्ताह की छुट्टी लेकर 137 दिन तक गायब रहा जवान
सीआईएसएफ जवान नवनीत यादव ने 18 से 24 अक्टूबर 2018 तक एक सप्ताह के लिए छुट्टी ली थी। हालांकि, एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी वह ड्यूटी पर वापस नहीं आया। बगैर छुट्टी के करीब 137 दिनों तक गायब रहने पर विभागीय जांच शुरू की गई। उसे दोषी करार देते हुए नौकरी से निकाल दिया गया।
बीमारी की वजह से ड्यूटी पर नहीं जा पाया
इसके बाद नवनीत ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर नौकरी से हटाए जाने के आदेश को चुनौती दी गई। आवेदक ने कहा कि बीमार हो जाने के कारण वह ड्यूटी पर नहीं जा सका था। उसने दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डीएसीएच) और सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कागज भी कोर्ट में पेश किया।
नवनीत यादव ने कहा कि वह उस अवधि में विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह पर इलाज करा रहा था। इसी बीच उसे सीआईएसएफ की ओर से विभागीय जांच का पत्र मिला। कोर्ट ने आवेदक की ओर से दी गई दलील और दस्तावेजों को देखते हुए सीआईएसएफ द्वारा उसे बर्खास्त किए जाने के आदेश को निरस्त करने का फैसला सुनाया। साथ ही, उसे फिर से नौकरी पर रखने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवेदक जितने दिनों तक नौकरी से गायब रहा, उतने दिनों का पैसा उसे नहीं मिलेगा। जितने दिनों तक वह नौकरी से गायब रहा उसे उसको मिलने वाली छुट्टी से काटा जाएगा।
(पटना से विधि संवाददाता शंभू शरण की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।