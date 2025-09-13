Dismissed contract workers surrounded the BJP office in Patna Deputy CM Vijay Sinha tried to convince them पटना में बर्खास्त संविदा कर्मियों ने भाजपा दफ्तर घेरा; डिप्टी CM विजय सिन्हा समझाने में जुटे, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsDismissed contract workers surrounded the BJP office in Patna Deputy CM Vijay Sinha tried to convince them

पटना में बर्खास्त संविदा कर्मियों ने भाजपा दफ्तर घेरा; डिप्टी CM विजय सिन्हा समझाने में जुटे

पटना के गर्दनीबाद में बीते 25 दिनों से हड़ताल कर रहे बर्खास्त संविदा कर्मचारियों ने शनिवार को बीजेपी दफ्तर घेर लिया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। इस दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई है

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 13 Sep 2025 04:40 PM
share Share
Follow Us on
पटना में बर्खास्त संविदा कर्मियों ने भाजपा दफ्तर घेरा; डिप्टी CM विजय सिन्हा समझाने में जुटे

पटना में शनिवार को बर्खास्त संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए भाजपा दफ्तर तक जा पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय को घेर लिया। हजारों की तादाद में शामिल संविदा कर्मी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध- प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने उन्हें समझाने की कोशिश की भी की। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

आपको बता दें संविदा कर्मी समान काम, समान वेतन और 60 साल नौकरी की मांग पर अड़े हैं। हड़ताल पर जाने के बाद से 8 हजार कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। 25 से ज्यादा दिनों से पटना के गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। लेकिन आज प्रदर्शन उग्र हो गया। और प्रदर्शनकारी भाजपा दफ्तर तक पहुंच गए।

पटना में बीजेपी दफ्तर पर हंगामा
ये भी पढ़ें:पटना में लोक अदालत में हंगामा, ट्रैफिक चालान का निपटारा नहीं होने से भड़के लोग
ये भी पढ़ें:पटना में भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे जमीन सर्वे कर्मियों पर लाठीचार्ज

आपको बता दें एक दिन के बिहार दौर पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भाजपा कार्यालय में बैठक करनी थी। लेकिन प्रदर्शन और बवाल के बीच बैठक को गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। जहां भाजपा कोर कमेटी की बैठक जारी है।

पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर तैनात पुलिस