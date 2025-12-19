नौकरी बहाल होते बदले डिसमिस महिला सिपाही के तेवर, शादी का फोटो लेकर पति पहुंचा SSP ऑफिस

संक्षेप: देव भारती ने बताया कि 2022 में उसने बर्खास्त चल रही महिला सिपाही के साथ शादी की थी। उसका का पति गुजर चुका था। इस वजह से देव ने उसे सहारा देने के लिए अपना लिया। अब नौकरी बहाल हो गई तो पहचानने से इनकार कर रही है।

बिहार पुलिस की एक महिला सिपाही पर पति होने का दावा कर रहे युवक ने गंभीर आरोप लगाया है। बर्खास्त महिला सिपाही जब दोबारा नौकरी में बहाल हुई तो उसका पति के प्रति व्यवहार बदल गया। यहां तक कि अब वह अपने पति को पहचानने से भी इनकार कर रही है। परेशान पति फरियाद लेकर सीटीएस नाथनगर पहुंचा। एसएसपी कार्यालय में भी आपबीती सुनाई। हर जगह उसे कोर्ट जाने की सलाह दी गई।

आरा जिला के रहने वाले पीड़ित देव भारती ने बताया कि 2022 में उसने बर्खास्त चल रही महिला सिपाही के साथ शादी की थी। उसका का पति गुजर चुका था और वह काफी दुखी थी। इस वजह से देव ने उसे सहारा देने के लिए अपना लिया। लेकिन, कुछ दिनों तक पारिवारिक रिश्ता सब ठीक ढंग से चला। 2023 में महिला सिपाही की नौकरी दोबारा बहाल हो गई। इसके बाद उसका रवैया बदल गया।

देव ने बताया कि जब वे दिन में काम पर जाते थे तो पत्नी किसी दूसरे लड़के से मोबाइल पर दिनभर बात करती रहती है। एक दिन दूसरे लड़के को उनके कमरे पर बुला लिया। उस दिन दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। उनके बीच मारपीट हो गई। पत्नी ने सिर पर जोरदार ढंग से वार कर दिया जिसमें उसका सिर फट गया। उसने खुद इलाज कराया और तब से दोनों अलग रह रहे हैं।

देव ने बताया कि सिपाही पत्नी वर्तमान में सीटीएस नाथनगर में प्रशिक्षण ले रही है। बुधवार जब वे सिटीएस पहुंचे तो पत्नी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। सीटीएस प्रशासन से भी मिला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वो एसएसपी कार्यालय पहुंचे। देव भारती ने पत्नी के साथ शादी का फोटो व अपनी पीड़ा का वीडियो फुटेज बनाकर जारी किया है।