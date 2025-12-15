प्रेमी की बेवफाई से खफा प्रेमिका ने खुद से लिया इंतकाम, नदी में कूदी; एक हाथ और दोनों पैर टूटे

संक्षेप: सोमवार की दोपहर एक युवती ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। बताया जाता है कि युवती प्रेम प्रसंग में मिले धोखे से आहत थी। वह मरना चाहती थी और आत्महत्या करने के लिए ऊंचे पुल से नदी में कूद गयी।

बिहार के मुजफ्फरपुर में मोहब्बत में धोखा खाई एक युवती ने बेवफा प्रेमी के बदले खुद से ऐसा इंतकाम लिया कि उसके दोनों पैर और एक हाथ टूट गए। वह मरना चाहती थी पर मौत ने भी धोखा दे दिया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद वह अस्पताल पहुंच गई। युवती के इस कारनामे की काफी चर्चा हो रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल शहर के अखाड़ाघाट पुल पर सोमवार की दोपहर एक युवती ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। बताया जाता है कि युवती प्रेम प्रसंग में मिले धोखे से आहत थी। वह मरना चाहती थी और आत्महत्या करने के लिए ऊंचे पुल से नदी में कूद गयी थी। हालांकि नदी के पिलर से टकराने के कारण वह गंभीर रूप से चोटिल हो गई। उसके बाद नीचे पानी में गिरी। लेकिन मौके पर मौजूद मछुआरों की तत्परता से उसकी जान बच गई।

स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना से पूर्व उक्त युवती काफी तेजी से पुल पर टहल हुए आई। अचानक उसने अपनी चप्पलें पुल पर ही उतारीं। बिना कुछ सोचे-समझे बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। युवती पानी में गिरने के बजाय सीधे पुल के कंक्रीट पिलर से जा टकराई। जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई। जिसमें उसका दोनों पैर और हाथ टूट गया है।