प्रेमी की बेवफाई से खफा प्रेमिका ने खुद से लिया इंतकाम, नदी में कूदी; एक हाथ और दोनों पैर टूटे

प्रेमी की बेवफाई से खफा प्रेमिका ने खुद से लिया इंतकाम, नदी में कूदी; एक हाथ और दोनों पैर टूटे

सोमवार की दोपहर एक युवती ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। बताया जाता है कि युवती प्रेम प्रसंग में मिले धोखे से आहत थी। वह मरना चाहती थी और आत्महत्या करने के लिए ऊंचे पुल से नदी में कूद गयी।

Dec 15, 2025 03:53 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के मुजफ्फरपुर में मोहब्बत में धोखा खाई एक युवती ने बेवफा प्रेमी के बदले खुद से ऐसा इंतकाम लिया कि उसके दोनों पैर और एक हाथ टूट गए। वह मरना चाहती थी पर मौत ने भी धोखा दे दिया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद वह अस्पताल पहुंच गई। युवती के इस कारनामे की काफी चर्चा हो रही है।

दरअसल शहर के अखाड़ाघाट पुल पर सोमवार की दोपहर एक युवती ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। बताया जाता है कि युवती प्रेम प्रसंग में मिले धोखे से आहत थी। वह मरना चाहती थी और आत्महत्या करने के लिए ऊंचे पुल से नदी में कूद गयी थी। हालांकि नदी के पिलर से टकराने के कारण वह गंभीर रूप से चोटिल हो गई। उसके बाद नीचे पानी में गिरी। लेकिन मौके पर मौजूद मछुआरों की तत्परता से उसकी जान बच गई।

स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना से पूर्व उक्त युवती काफी तेजी से पुल पर टहल हुए आई। अचानक उसने अपनी चप्पलें पुल पर ही उतारीं। बिना कुछ सोचे-समझे बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। युवती पानी में गिरने के बजाय सीधे पुल के कंक्रीट पिलर से जा टकराई। जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई। जिसमें उसका दोनों पैर और हाथ टूट गया है।

बताया गया कि जिस समय यह घटना हुई। नदी में कुछ मछुआरे जाल डालकर मछली पकड़ रहे थे। युवती को गिरता देख मछुआरे तुरंत अपनी नाव लेकर मौके पर पहुंचे। युवती पिलर के पास अचेत अवस्था में पड़ी थी। मछुआरों ने उसे पानी से बाहर निकाला और किनारे तक लाया। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय लोगों ने डायल 112 की टीम को दी। जिसके बाद घायल युवती को उठाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
