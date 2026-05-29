सम्राट चौधरी दिल्ली में बिहार कैडर के आईएएस अफसरों से मिले, कई केंद्र के अहम विभागों के सचिव

सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कई नेताओं के साथ मुलाकात की और बिहार कैडर के आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार सीएम ने रात्रि में अधिकारियों के सम्मान में भोज का आयोजन किया।

Samrat Choudhary at Delhi: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे सम्राट चौधरी ने कई नेताओं के साथ मुलाकात की और बिहार कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बिहार में विकास कार्यों को गति देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। केंद्र में कई अहम विभागों में बिहार कैडर के अधिकारी प्रभावी भूमिका में हैं। सम्राट चौधरी ने रात्रि में अधिकारियों के सम्मान में भोज का आयोजन किया जिसमें संजय झा, ललन सिंह, रविशंकर प्रसाद, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर समेत सियासत के बड़े बड़े दिग्गज शामिल हुए।

अधिकारियों की बैठक में सम्राट चौधरी ने बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए केंद्रीय योजनाओं में मंजूरी से कार्यान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया। सम्राट चौधरी ने दिल्ली में तैनात बिहार कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से कहा कि वे विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत और इमानदारी के साथ काम करें। राज्य और केंद्र के बीच सेतु बनकर विभिन्न योजनाओं की मंजूरी और उनके क्रियान्वयन में सक्रिय रहें। लगभग एक घंटे चली बैठक के बाद सम्राट चौधरी चौधरी ने कहा कि बैठक बेहद सार्थक रही और जल्द इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

बिहार सीएम ने बैठक की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम दी। एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में बिहार कैडर के आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों के साथ बैठक कर बिहार के विकास, सुशासन और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। विकसित बिहार के संकल्प को गति देने के लिए सभी के सुझाव एवं अनुभव महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने पहली बार आधिकारियों की बैठक दिल्ली में बुलाई। अशोक होटल में गुरुवार शाम को लगभग डेढ़ घंटे तक बैठक चली। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत अधिकारियों से कहा कि वह अपने विभागों और दिल्ली में अपनी उपस्थिति से बिहार के विकास में किस तरह से योगदान दे सकते हैं इस बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। बिहार की जनकल्याणकारी योजनाओं व इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए केंद्र से विशेष प्रयास करें।

भोज में शामिल सियासी दिग्गजों ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरों के साथ अपने अनुभव साझा किया। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोशल मीडिया पर कहा कि नई दिल्ली में 28 मई को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी द्वारा बिहार कैडर तथा बिहार मूल के दिल्ली में पदस्थापित IAS एवं IPS अधिकारियों के लिए आयोजित रात्रिभोज कार्यक्रम में NDA के कई वरिष्ठ नेतागण के साथ शामिल हुआ। इस दौरान बिहार के सर्वांगीण विकास तथा जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ।