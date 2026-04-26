Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कटिहार में आसमान से बरसी आफत, ठनका की चपेट में आए तीन की मौत; चीख पुकार मची

Apr 26, 2026 07:31 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कटिहार
share

मौत की खबर सुनते ही गांव में कोहराम मच गया। वहीं प्रशासन की ओर से अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची। उचित मुआवजे की प्रक्रिया देने का भी आश्वासन दिया है।

कटिहार में आसमान से बरसी आफत, ठनका की चपेट में आए तीन की मौत; चीख पुकार मची

Disaster: बिहार के कटिहार में गरज के साथ तेज बारिश के दौरान ठनका गिरने से जिले में तीन लोगों की मौत हो गयी। घटना आजमनगर, कोढ़ा और सेमापुर थानाक्षेत्र का है। इस हादसे में आजमनगर के शीतलमनी पंचायत के रहने वाले 65 वर्षीय मो. अब्बास, कोढ़ा प्रखंड के चंदवा पंचायत के 27 वर्षीय मंगलेश कुमार, सेमापुर थानाक्षेत्र के इस्लामपुर सुखासन गांव के 45 वर्षीय अकमल हुसैन की मौत हो गयी है। मौत की खबर सुनते ही गांव में कोहराम मच गया। वहीं प्रशासन की ओर से अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची। उचित मुआवजे की प्रक्रिया देने का भी आश्वासन दिया है।

मवेशी लाने बहियार गए मो. अब्बास की ठनका गिरने से मौत

प्रखंड क्षेत्र के शीतलमनी पंचायत अंतर्गत कोरोबारी गांव में बहियार मवेशी लाने गए व्यक्ति ठनका की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही ग्रामीण घटनास्थल पहुंचकर लाश को लेकर लेकर घर पहुंचे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था। वृद्ध व्यक्ति मोहम्मद अब्बास 65 वर्ष घर के इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। घटना करीब 12:30 बजे दिन की बताई जा रही है। घटना की सूचना अंचल अधिकारी मोहम्मद रिजवान आलम ने देते हुए बताया कि सरकारी प्रावधान के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही₹सरकारी मुआवजा की राशि दी जा सकती है।

ये भी पढ़ें:7 फेरों के 6 दिन बाद ही उजड़ा दुल्हन का सुहाग, मछली के नाम पर बुलाकर युवक

चार मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत चंदवा पंचायत के खुदना गांव में ठनका गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मंगलेश कुमार यादव (27 वर्ष), पिता सिकंदर यादव, निवासी खुदना वार्ड संख्या 4, चंदवा पंचायत के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि अचानक मौसम खराब होने के दौरान मंगलेश कुमार यादव ठनका की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल उन्हें बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मंगलेश कुमार यादव अपने पीछे पत्नी डोली देवी, तीन बेटियां और एक पुत्र छोड़ गए हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में हैवानियत का खेल; ननद और भौजाई से गैंगरेप, 2 गिरफ्तार, 4 फरार

घटना की सूचना मिलते ही चंदवा पंचायत के मुखिया फारूक आजम, अंचलाधिकारी संजीव कुमार,रौतारा प्रशासन सहित कई लोग पहुंचे। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम हेतु कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया गया। सभी ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।

ये भी पढ़ें:एंबुलेंस का रास्ते में तेल खत्म, मरीज की तड़प-तड़प कर मौत; 30 KM भी नहीं चल पाई

खेत में काम करने के दौरान अकमल हुसैन की मौत

सेमापुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर सुखासन गांव में रविवार को ठनका (आकाशीय बिजली) गिरने से 45 वर्षीय अकमल हुसैन की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अकमल हुसैन मक्का की फसल कटाई के बाद अपने खेत में काम करने के लिए गए थे। इसी दौरान अचानक मौसम ने करवट ली और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते ठनका गिरा, जिसकी चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना परिजनों और स्थानीय पुलिस को दी। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वही सेमापुर थानाध्यक्ष रामशंकर कुमार ने बताया कि परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।