कटिहार में आसमान से बरसी आफत, ठनका की चपेट में आए तीन की मौत; चीख पुकार मची

मौत की खबर सुनते ही गांव में कोहराम मच गया। वहीं प्रशासन की ओर से अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची। उचित मुआवजे की प्रक्रिया देने का भी आश्वासन दिया है।

Disaster: बिहार के कटिहार में गरज के साथ तेज बारिश के दौरान ठनका गिरने से जिले में तीन लोगों की मौत हो गयी। घटना आजमनगर, कोढ़ा और सेमापुर थानाक्षेत्र का है। इस हादसे में आजमनगर के शीतलमनी पंचायत के रहने वाले 65 वर्षीय मो. अब्बास, कोढ़ा प्रखंड के चंदवा पंचायत के 27 वर्षीय मंगलेश कुमार, सेमापुर थानाक्षेत्र के इस्लामपुर सुखासन गांव के 45 वर्षीय अकमल हुसैन की मौत हो गयी है। मौत की खबर सुनते ही गांव में कोहराम मच गया। वहीं प्रशासन की ओर से अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची। उचित मुआवजे की प्रक्रिया देने का भी आश्वासन दिया है।

मवेशी लाने बहियार गए मो. अब्बास की ठनका गिरने से मौत प्रखंड क्षेत्र के शीतलमनी पंचायत अंतर्गत कोरोबारी गांव में बहियार मवेशी लाने गए व्यक्ति ठनका की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही ग्रामीण घटनास्थल पहुंचकर लाश को लेकर लेकर घर पहुंचे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था। वृद्ध व्यक्ति मोहम्मद अब्बास 65 वर्ष घर के इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। घटना करीब 12:30 बजे दिन की बताई जा रही है। घटना की सूचना अंचल अधिकारी मोहम्मद रिजवान आलम ने देते हुए बताया कि सरकारी प्रावधान के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही₹सरकारी मुआवजा की राशि दी जा सकती है।

चार मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत चंदवा पंचायत के खुदना गांव में ठनका गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मंगलेश कुमार यादव (27 वर्ष), पिता सिकंदर यादव, निवासी खुदना वार्ड संख्या 4, चंदवा पंचायत के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि अचानक मौसम खराब होने के दौरान मंगलेश कुमार यादव ठनका की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल उन्हें बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मंगलेश कुमार यादव अपने पीछे पत्नी डोली देवी, तीन बेटियां और एक पुत्र छोड़ गए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही चंदवा पंचायत के मुखिया फारूक आजम, अंचलाधिकारी संजीव कुमार,रौतारा प्रशासन सहित कई लोग पहुंचे। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम हेतु कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया गया। सभी ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।

खेत में काम करने के दौरान अकमल हुसैन की मौत सेमापुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर सुखासन गांव में रविवार को ठनका (आकाशीय बिजली) गिरने से 45 वर्षीय अकमल हुसैन की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अकमल हुसैन मक्का की फसल कटाई के बाद अपने खेत में काम करने के लिए गए थे। इसी दौरान अचानक मौसम ने करवट ली और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते ठनका गिरा, जिसकी चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।