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बिहार में आसमान से बरसी आफत; आंधी-बारिश से तबाही के बीच 13 लोगों की गई जान, फसल डैमेज

May 01, 2026 07:28 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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सड़कों पर पेड़ गिरने से घंटों आवागमन प्रभावित हुआ। कई रेलखंडों पर ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहा। आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच 13 लोगों की मौत हो गई।

बिहार में आसमान से बरसी आफत; आंधी-बारिश से तबाही के बीच 13 लोगों की गई जान, फसल डैमेज

Bihar News: बिहार में बुधवार रात और गुरुवार की आई आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने व्यापक तबाही मचाई। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्वी-पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और दरभंगा, हाजीपुर, छपरा, हाजीपुर और बेगूसराय में 13 लोगों की मौत हो गई। अलग-अलग हादसों में दर्जनभर से अधिक घायल हुए हैं। पेड़, बिजली के पोल और तार गिरने से शहर से गांव तक पूरी रात बिजली आपूर्ति बाधित रही। सड़कों पर पेड़ गिरने से घंटों आवागमन प्रभावित हुआ। कई रेलखंडों पर ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहा। आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।

बेगूसराय के रतनपुर थाना के मियाचक गाछीटोल में नवनिर्मित भवन के तीसरे तल्ले से गिरी दीवार में दबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित सुभई दक्षिणी टोला में पेड़ गिरने से छह वर्षीय बच्चे की मौत। मढ़ौरा के गौरा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। उधर, गुरुवार की सुबह वज्रपात से औरंगाबाद जिले के माली थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव में आई बारात में दूल्हे के चाचा 50 वर्षीय अक्षय राम की मौत हो गई। मधुबनी जिले के बाबूबरही के परसा गांव में ठनका गिरने से छह लोग घायल हो गए। घोघरडीहा के नौवाबाखर पंचायत के धावघट गांव में बरगद का पेड़ फूस के घर पर गिर गया। इससे घर में मौजूद 55 वर्षीय कलावती देवी की दबकर मौत हो गई। जिरौल नवटोली में बुजुर्ग महिला पंची देवी की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई।

पश्चिम चंपारण के बैरिया प्रखंड में दो लोगों की मौत हो गई। मलाही बलुआ निवासी 25 वर्षीय युवक की पेड़ से दबकर जान चली गई, जबकि एक अन्य युवक की ई-रिक्शा पलटने से मौत हो गई। दरभंगा में पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। केवटी प्रखंड के रैयाम गांव में 52 वर्षीय महिला पेड़ के नीचे दब गई। मुजफ्फरपुर के सरैया नगर पंचायत के वार्ड 12 में बरगद का पेड़ घर पर गिरने से बुजुर्ग महिला फूलमती देवी की मौत हो गई। समस्तीपुर के दलसिंहसराय में घर पर पेड़ गिरने से 50 वर्षीय घाटो सहनी की मौत हो गई। समस्तीपुर के साथ पूर्वी चंपारण के कई क्षेत्रों में पेड़, पोल और तार गिरने से आवागमन प्रभावित रहा।

कुछ जगहों पर ओलावृष्टि से आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सीतामढ़ी में आंधी, बारिश और वज्रपात से भारी नुकसान हुआ। चोरौत और परसौनी में वज्रपात से घरों में आग लग गई। कई प्रखंडों में पेड़ गिरने से सड़कें जाम रहीं, जिससे आवागमन बाधित हुआ। अधिकांश इलाकों में रातभर बिजली आपूर्ति बाधित रही।

आम-लीची व अन्य फसलों को व्यापक नुकसान

बारिश से हरी सब्जी, मिर्च, मूंग और गन्ना फसल को कुछ लाभ भी हुआ है, लेकिन ओलावृष्टि और तेज हवा से आम, लीची, गेहूं और मक्का की फसलों को व्यापक क्षति पहुंची है। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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