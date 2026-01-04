Hindustan Hindi News
मां के निधन पर भाइयों में मतभेद, लखीसराय में छोटे बेटे ने ऐसा काम कर दिया कि शोर मच गया

संक्षेप:

मां के निधन पर छोटे बेटे ने मृत्यु भोज का बहिष्कार कर असहाय के बीच कंबल वितरण करने का निर्णय लिया। इस पर बड़े भाई ने मना कर दिया फिर भी भोज में शामिल नहीं हुआ।

Jan 04, 2026 05:47 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के लखीसराय में एक बेटे ने मां के निधन के बाद ऐसा काम किया कि समाज में चर्चा का विषय बन गया। शहर के पुरानी बाजार धर्मरायचक वार्ड संख्या छह में रविवार को यशोदा देवी मां के निधन पर मृत्यु भोज का बहिष्कार कर असहाय के बीच कंबल वितरण किया गया। इसके मृतका के दो बेटों के बीच भोज को लेकर विवाद भी हो गया।

जानकारी के अनुसार स्व मिश्री भगत की पत्नी यशोदा देवी का निधन 22 दिसंबर को हुआ था। उनके दो पुत्र है। छोटे बेटे ने मृत्यु भोज का बहिष्कार कर असहाय के बीच कंबल वितरण करने का निर्णय लिया। इस पर बड़े भाई ने मना कर दिया। बड़े भाई की सहमति नहीं होने के बावजूद उसने मृत्यु भोज में शामिल न होकर मां के श्राद्धकर्म के बाद के बाद समाज के असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया। वार्ड के ही सार्वजनिक स्थल बिसहरी स्थान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बेटे ने मां को श्रद्धांजलि दी और लगभग 250 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया।

उन्होंने समाज के अन्य लोगों से भी मृत्यु भोज का बहिष्कार कर असहाय लोगों को मृत्यु भोज में होने वाले खर्च के पैसे से सहयोग करने का आग्रह किया। छोटे भाई ने समाज का होगा उद्धार मृत्यु भोज का करें बहिष्कार का बैनर लगाकर असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया। समाज के कुछ लोगों ने उसके इस कार्य का समर्थन जबकि अधिकांश लोगों ने बहिष्कार भी किया। इसके बावजूद उन्होंने अपने मिशन को पूरा किया।

जानकारी के अनुसार यशोदा देवी के बड़े पुत्र उचित भगत ने समाज के परंपरा को निभाते हुए ब्रह्मभोज का आयोजन किया। जब के छोटे पुत्र अधिक भगत ने नहीं पहल की बात का उत्साह के बीच कंबल वितरण किया। मौके पर समाज से भी श्रीराम भगत, संजय प्रजापति, दिनेश राम, सरस्वती देवी, सोनपरी देवी, मीना देवी, पंकज भारती एवं कमली देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

