मां के निधन पर भाइयों में मतभेद, लखीसराय में छोटे बेटे ने ऐसा काम कर दिया कि शोर मच गया

संक्षेप: मां के निधन पर छोटे बेटे ने मृत्यु भोज का बहिष्कार कर असहाय के बीच कंबल वितरण करने का निर्णय लिया। इस पर बड़े भाई ने मना कर दिया फिर भी भोज में शामिल नहीं हुआ।

बिहार के लखीसराय में एक बेटे ने मां के निधन के बाद ऐसा काम किया कि समाज में चर्चा का विषय बन गया। शहर के पुरानी बाजार धर्मरायचक वार्ड संख्या छह में रविवार को यशोदा देवी मां के निधन पर मृत्यु भोज का बहिष्कार कर असहाय के बीच कंबल वितरण किया गया। इसके मृतका के दो बेटों के बीच भोज को लेकर विवाद भी हो गया।

जानकारी के अनुसार स्व मिश्री भगत की पत्नी यशोदा देवी का निधन 22 दिसंबर को हुआ था। उनके दो पुत्र है। छोटे बेटे ने मृत्यु भोज का बहिष्कार कर असहाय के बीच कंबल वितरण करने का निर्णय लिया। इस पर बड़े भाई ने मना कर दिया। बड़े भाई की सहमति नहीं होने के बावजूद उसने मृत्यु भोज में शामिल न होकर मां के श्राद्धकर्म के बाद के बाद समाज के असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया। वार्ड के ही सार्वजनिक स्थल बिसहरी स्थान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बेटे ने मां को श्रद्धांजलि दी और लगभग 250 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया।

उन्होंने समाज के अन्य लोगों से भी मृत्यु भोज का बहिष्कार कर असहाय लोगों को मृत्यु भोज में होने वाले खर्च के पैसे से सहयोग करने का आग्रह किया। छोटे भाई ने समाज का होगा उद्धार मृत्यु भोज का करें बहिष्कार का बैनर लगाकर असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण किया। समाज के कुछ लोगों ने उसके इस कार्य का समर्थन जबकि अधिकांश लोगों ने बहिष्कार भी किया। इसके बावजूद उन्होंने अपने मिशन को पूरा किया।