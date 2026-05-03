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बिहार में दिल दहला देने वाली घटना, दिव्यांग बेटे को जिंदा जलाया; पिता-भाई फरार

May 03, 2026 02:41 pm ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, अनु कुमारी, मुजफ्फरपुर
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Bihar News: मुजफ्फरपुर के जैतपुर में पैसे के विवाद में पिता और छोटे भाई पर दिव्यांग बेटे राजेश को चारपाई से बांधकर जिंदा जलाने का आरोप लगा है। मृतक ने इंटरकास्ट शादी की थी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।

बिहार में दिल दहला देने वाली घटना, दिव्यांग बेटे को जिंदा जलाया; पिता-भाई फरार

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र स्थित खैरा गांव में एक कलयुगी पिता और छोटे भाई पर अपने ही सगे दिव्यांग बेटे को जिंदा जलाकर मार डालने का सनसनीखेज आरोप लगा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सन्न हैं। मृतक की पहचान राजेश कुमार राय के रूप में हुई है, जो तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। पुलिस पैसे के लेन-देन, संपत्ति विवाद और हत्या के एंगल सहित सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रही है।

इंटरकास्ट मैरिज और पैसे के लेन-देन का था विवाद

स्थानीय लोगों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक राजेश पैर से दिव्यांग था और उसने कुछ साल पहले इंटरकास्ट शादी की थी। हालांकि, शादी के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद से वह परिवार से अलग-थलग रहता था। राजेश का अपने पिता ननकी राय और सबसे छोटे भाई के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि यह विवाद मुख्य रूप से छोटे भाई से अपने दिए हुए पैसे वापस लेने को लेकर था। इसी पारिवारिक कलह के कारण राजेश खैरा ब्रह्म स्थान के पास एक मड़ई डालकर जनरल स्टोर की छोटी सी दुकान चलाता था और उसी में सोता भी था।

चारपाई से बांधकर मड़ई में लगा दी भयानक आग

आरोप है कि शनिवार की रात पिता और छोटे भाई ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। जब राजेश अपनी दुकान में गहरी नींद में सो रहा था, तभी पिता ननकी राय और छोटे भाई ने मिलकर कथित तौर पर पहले उसके हाथ-पैर चारपाई से मजबूती से बांध दिए। इसके बाद उन्होंने उसकी मड़ई में आग लगा दी। कुछ देर बाद जब आग की भयानक लपटें उठने लगीं, तो आसपास के लोग दौड़कर मौके पर जुटे। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

आरोपी पिता और भाई फरार, जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही जैतपुर थाना पुलिस तुरंत दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने जले हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच भेज दिया है। घटना के बाद से ही आरोपी पिता और छोटा भाई अपना घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। जैतपुर के थानेदार रजनीकांत पटेल ने बताया कि अगलगी में एक व्यक्ति की जलने से मौत हुई है और परिजनों पर ही उसे जलाकर मारने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस पैसे के लेन-देन, संपत्ति विवाद और हत्या के एंगल सहित सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रही है।

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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