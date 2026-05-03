बिहार में दिल दहला देने वाली घटना, दिव्यांग बेटे को जिंदा जलाया; पिता-भाई फरार
Bihar News: मुजफ्फरपुर के जैतपुर में पैसे के विवाद में पिता और छोटे भाई पर दिव्यांग बेटे राजेश को चारपाई से बांधकर जिंदा जलाने का आरोप लगा है। मृतक ने इंटरकास्ट शादी की थी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।
Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र स्थित खैरा गांव में एक कलयुगी पिता और छोटे भाई पर अपने ही सगे दिव्यांग बेटे को जिंदा जलाकर मार डालने का सनसनीखेज आरोप लगा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सन्न हैं। मृतक की पहचान राजेश कुमार राय के रूप में हुई है, जो तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। पुलिस पैसे के लेन-देन, संपत्ति विवाद और हत्या के एंगल सहित सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रही है।
इंटरकास्ट मैरिज और पैसे के लेन-देन का था विवाद
स्थानीय लोगों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक राजेश पैर से दिव्यांग था और उसने कुछ साल पहले इंटरकास्ट शादी की थी। हालांकि, शादी के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इसके बाद से वह परिवार से अलग-थलग रहता था। राजेश का अपने पिता ननकी राय और सबसे छोटे भाई के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि यह विवाद मुख्य रूप से छोटे भाई से अपने दिए हुए पैसे वापस लेने को लेकर था। इसी पारिवारिक कलह के कारण राजेश खैरा ब्रह्म स्थान के पास एक मड़ई डालकर जनरल स्टोर की छोटी सी दुकान चलाता था और उसी में सोता भी था।
चारपाई से बांधकर मड़ई में लगा दी भयानक आग
आरोप है कि शनिवार की रात पिता और छोटे भाई ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। जब राजेश अपनी दुकान में गहरी नींद में सो रहा था, तभी पिता ननकी राय और छोटे भाई ने मिलकर कथित तौर पर पहले उसके हाथ-पैर चारपाई से मजबूती से बांध दिए। इसके बाद उन्होंने उसकी मड़ई में आग लगा दी। कुछ देर बाद जब आग की भयानक लपटें उठने लगीं, तो आसपास के लोग दौड़कर मौके पर जुटे। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
आरोपी पिता और भाई फरार, जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही जैतपुर थाना पुलिस तुरंत दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने जले हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच भेज दिया है। घटना के बाद से ही आरोपी पिता और छोटा भाई अपना घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। जैतपुर के थानेदार रजनीकांत पटेल ने बताया कि अगलगी में एक व्यक्ति की जलने से मौत हुई है और परिजनों पर ही उसे जलाकर मारने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस पैसे के लेन-देन, संपत्ति विवाद और हत्या के एंगल सहित सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रही है।