Direct train started from Maheshkhunt to Munger Mansi Jamalpur DEMU extended महेशखूंट से मुंगेर के लिए सीधी ट्रेन शुरू, मानसी-जमालपुर डेमू का हुआ विस्तार, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsDirect train started from Maheshkhunt to Munger Mansi Jamalpur DEMU extended

महेशखूंट से मुंगेर के लिए सीधी ट्रेन शुरू, मानसी-जमालपुर डेमू का हुआ विस्तार

रेलवे ने खगड़िया जिले के महेशखूंट से मुंगेर के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू कर दी है। मानसी-जमालपुर के बीच पहले से चल रही डेमू ट्रेन का विस्तार कर इसे अब महेशखूंट से चलाया जाएगा। 

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक प्रतिनिधि, महेशखूंट (खगड़िया)Tue, 16 Sep 2025 05:11 PM
share Share
Follow Us on
महेशखूंट से मुंगेर के लिए सीधी ट्रेन शुरू, मानसी-जमालपुर डेमू का हुआ विस्तार

बिहार के खगड़िया जिले के महेशखूंट से जमालपुर (मुंगेर) के लिए मंगलवार को सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो गई। सीधी ट्रेन होने से महेशखूंट सहित गोगरी अनुमंडल के लोगों में खुशी है। गोगरी अनुमंडल के लोगों को अब मुंगेर की ट्रेन पकड़ने के लिए मानसी रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। मंगलवार को महेशखूंट स्टेशन से मुंगेर जाने पहुंची महेशखूंट रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ट्रेन के चालक के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। बता दें कि रेलवे ने मानसी और जमालपुर के बीच चलने वाली 73461 / 73462 डेमू ट्रेन का स्थल विस्तार कर इसे महेशखूंट रेलवे स्टेशन तक कर दिया है।

कांग्रेस पार्टी के गोगरी प्रखंड अध्यक्ष रवींद्र कुमार चौरसिया, जदयू के शिवशंकर कुमार, महेशखूंट रेल संघर्ष समिति सदस्य अमरेश चौरसिया सहित दर्जनों लोगों ने ट्रेन चालक एवं गार्ड को माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद महेशखूंट से मुंगेर के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो गई।

ये भी पढ़ें:बिहार में ट्रेन से कटकर हत्या निपटाने का नया ट्रेंड? 3 महीने में 100 मौतें

रेलवे मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार ट्रेन नंबर 73462 जमालपुर-महेशखूंट डेमू पैसेंजर जमालपुर से सुबह 9:30 बजे प्रस्थान करेगी और सुबह 10:45 बजे महेशखूंट पहुंचेगी। यह ट्रेन मुंगेर सुबह 09:43 बजे पहुंचेगी और 09:45 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह सब्दुलपुर में आगमन/प्रस्थान: 09:59 बजे/10:00 बजे, उमेशनगर में आगमन/प्रस्थान: 10:08 बजे/10:09 बजे, खगड़िया में आगमन/प्रस्थान: 10:16 बजे/10:18 बजे और मानसी में आगमन/प्रस्थान: 10:28 बजे/10:30 बजे होगा।

ट्रेन नंबर 73461 महेशखूंट-जमालपुर डेमू पैसेंजर महेशखूंट से सुबह 10:55 बजे प्रस्थान करेगी और दोपहर 12:35 बजे जमालपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन का मानसी में आगमन/प्रस्थान: 11:05 बजे/11:07 बजे, खगड़िया में आगमन/प्रस्थान: 11:17 बजे/11:19 बजे, उमेशनगर में आगमन/प्रस्थान: 11:27 बजे/11:28 बजे, सब्दुलपुर में आगमन/प्रस्थान: 11:38 बजे/11:39 बजे और मुंगेर में आगमन/प्रस्थान: 12:13 बजे/12:15 बजे होगा।

ये भी पढ़ें:जोगबनी-ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मानसी और खगड़िया में हुआ ठहराव, किया स्वागत

महेशखूंट स्टेशन अधीक्षक संदीप कुमार ने बताया रेल यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। महेशखूंट से मुंगेर के जाने के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने से क्षेत्र के रेल यात्रियों को फायदा होगा।