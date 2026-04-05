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दरभंगा से बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान शुरू, संजय सरावगी बोले- अब कोई नहीं…

Apr 05, 2026 02:20 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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दरभंगा एयरपोर्ट से रविवार को बेंगलुरु के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। भाजपा नेता संजय सरावगी ने इसे पीएम मोदी के विकास कार्यों का परिणाम बताते हुए मिथिलांचल के लिए गर्व का विषय बताया। इस सेवा से बेंगलुरु में काम करने वाले बिहार के लाखों युवाओं और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

दरभंगा से बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान शुरू, संजय सरावगी बोले- अब कोई नहीं…

Bihar News: आज यानी रविवार से बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से देश के 'आईटी हब' बेंगलुरु के लिए सीधी हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। अब यात्रियों को बेंगलुरु जाने के लिए पटना या कोलकाता के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि वे सीधे दरभंगा से उड़ान भर सकेंगे। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक संजय सरावगी ने क्षेत्र के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पूरे मिथिलांचल और बिहार के लिए गर्व की बात है। सरावगी ने जोर देते हुए कहा, "दरभंगा को सीधे बेंगलुरु से जोड़ना बिहार की तरक्की की तरफ एक बड़ा कदम है। इससे हमारे क्षेत्र के युवाओं और व्यापारियों को जो सुविधा मिलेगी, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।"

संजय ने पीएम मोदी का जताया आभार

संजय सरावगी ने इस नई शुरुआत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 'उड़ान' योजना ने बिहार के छोटे शहरों की किस्मत बदल दी है। दरभंगा एयरपोर्ट आज उत्तर बिहार की लाइफलाइन बन चुका है। केंद्र सरकार की कोशिशों से ही आज दरभंगा जैसे शहर देश के बड़े महानगरों से कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने से बेंगलुरु में पढ़ाई करने वाले छात्रों और वहां की आईटी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं को अब घर आना-जाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ही, सीधी उड़ान से कारोबारियों को नया मार्केट मिलेगा और बिहार में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।

विभिन्न साइट्स पर टिकट की बुकिंग शुरू

बिहार के दरभंगा से लंबे इंतजार के बाद बेंगलुरु के लिए आज से सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध हो गई है। विभिन्न साइट्स पर टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। अकासा एयर की ओर से दोनों शहरों के बीच सीधी उड़ान की घोषणा से दरभंगा ही नहीं, कई जिलों के लोगों ने राहत की सांस ली है। लंबे समय से सीधी उड़ान की सुविधा ठप रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि अकासा एयर की सीधी उड़ान सप्ताह में सातों दिन उपलब्ध रहेगी।

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बेंगलुरु से सुबह 9.40 बजे उड़ान भरकर फ्लाइट दोपहर 12.15 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। यहां से 12.50 बजे टेक ऑफ कर फ्लाइट 3.30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। बता दें कि पूर्व में स्पाइसजेट की ओर से दरभंगा और बेंगलुरु के बीच सीधी उड़ान थी। हालांकि, थोड़े-थोड़े अंतराल पर सेवा के ठप होने से यात्रियों के बीच संशय की स्थिति बनी रहती थी। पिछले कई महीनों से दोनों शहरों के बीच विमान सेवा ठप थी।

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
जयेन्द्र पाण्डेय मुख्यधारा की पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बना रहे एक उभरते हुए पत्रकार है। सितंबर 2025 से वे 'हिन्दुस्तान' डिजिटल के साथ जुड़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन (JIMMC), नोएडा से पत्रकारिता की बारीकियां सीखने वाले जयेन्द्र ने अपने करियर की शुरुआत जी न्यूज (Zee News) में इंटर्नशिप से की। इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर ट्रेनी फीचर स्टोरीज पर काम किया, जहाँ उन्होंने कंटेंट की गहराई को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया। नोएडा के ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक, उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। उनकी 'स्पेशल स्टोरीज' हमेशा तथ्यों और निष्पक्षता पर आधारित रही हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेन्द्र पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और इलेक्शन कंसल्टेंसी की गहरी समझ रखते हैं। वे न केवल खबरों को कवर करते हैं, बल्कि चुनावी समीकरणों और कैंपेन मैनेजमेंट की बारीकियों का विश्लेषण करने में भी माहिर हैं। पत्रकारिता के साथ राजनीतिक रणनीति का यह अनूठा मेल उन्हें आज के डिजिटल युग का एक बहुमुखी प्रोफेशनल बनाता है। और पढ़ें
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