दरभंगा से बेंगलुरु की सीधी फ्लाइट की बुकिंग शुरू, टाइमिंग जान लें; कब से शुरू होगी सेवा?

अकासा एयर की सीधी उड़ान सप्ताह में सातों दिन उपलब्ध रहेगी। बेंगलुरु से सुबह 9.40 बजे उड़ान भरकर फ्लाइट दोपहर 12.15 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। यहां से 12.50 बजे टेक ऑफ कर फ्लाइट 3.30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करेगी।

Bihar News: बिहार के दरभंगा से लंबे इंतजार के बाद बेंगलुरु के लिए आगामी पांच अप्रैल से सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध हो जाएगी। विभिन्न साइट्स पर टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। अकासा एयर की ओर से दोनों शहरों के बीच सीधी उड़ान की घोषणा से दरभंगा ही नहीं, कई जिलों के लोगों ने राहत की सांस ली है। लंबे समय से सीधी उड़ान की सुविधा ठप रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

अकासा एयर की सीधी उड़ान सप्ताह में सातों दिन उपलब्ध रहेगी। बेंगलुरु से सुबह 9.40 बजे उड़ान भरकर फ्लाइट दोपहर 12.15 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। यहां से 12.50 बजे टेक ऑफ कर फ्लाइट 3.30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। बता दें कि पूर्व में स्पाइसजेट की ओर से दरभंगा और बेंगलुरु के बीच सीधी उड़ान थी। हालांकि, थोड़े-थोड़े अंतराल पर सेवा के ठप होने से यात्रियों के बीच संशय की स्थिति बनी रहती थी। पिछले कई महीनों से दोनों शहरों के बीच विमान सेवा ठप थी।

बेंगलुरु में दरभंगा और आसपास के जिलों के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं। वहां के संस्थानों में काफी संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उत्तर बिहार के युवा बेंगलुरु में काम भी करते हैं। सीधी उड़ान सेवा शुरू होने से उनके लिए आवागमन काफी सुगम हो जाएगा। इस संबंध में स्थानीय सांसद सह दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि आगामी पांच अप्रैल से अकासा की दरभंगा-बेंगलुरु रूट पर सीधी हवाई सेवा शुरू होने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि दरभंगा से देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिए भी सीधी हवाई सेवा शुरू किए जाने की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार वासियों की सुख सुविधाओं के लिए समर्पण भाव से काम करती है।