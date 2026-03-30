Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दरभंगा से बेंगलुरु की सीधी फ्लाइट की बुकिंग शुरू, टाइमिंग जान लें; कब से शुरू होगी सेवा?

Mar 30, 2026 10:27 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

अकासा एयर की सीधी उड़ान सप्ताह में सातों दिन उपलब्ध रहेगी। बेंगलुरु से सुबह 9.40 बजे उड़ान भरकर फ्लाइट दोपहर 12.15 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। यहां से 12.50 बजे टेक ऑफ कर फ्लाइट 3.30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करेगी।

दरभंगा से बेंगलुरु की सीधी फ्लाइट की बुकिंग शुरू, टाइमिंग जान लें; कब से शुरू होगी सेवा?

Bihar News: बिहार के दरभंगा से लंबे इंतजार के बाद बेंगलुरु के लिए आगामी पांच अप्रैल से सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध हो जाएगी। विभिन्न साइट्स पर टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। अकासा एयर की ओर से दोनों शहरों के बीच सीधी उड़ान की घोषणा से दरभंगा ही नहीं, कई जिलों के लोगों ने राहत की सांस ली है। लंबे समय से सीधी उड़ान की सुविधा ठप रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

अकासा एयर की सीधी उड़ान सप्ताह में सातों दिन उपलब्ध रहेगी। बेंगलुरु से सुबह 9.40 बजे उड़ान भरकर फ्लाइट दोपहर 12.15 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। यहां से 12.50 बजे टेक ऑफ कर फ्लाइट 3.30 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। बता दें कि पूर्व में स्पाइसजेट की ओर से दरभंगा और बेंगलुरु के बीच सीधी उड़ान थी। हालांकि, थोड़े-थोड़े अंतराल पर सेवा के ठप होने से यात्रियों के बीच संशय की स्थिति बनी रहती थी। पिछले कई महीनों से दोनों शहरों के बीच विमान सेवा ठप थी।

ये भी पढ़ें:पटना से नवी मुंबई की फ्लाइट शुरू, एयरपोर्ट पर 4 साल बाद आधी रात को उड़ेंगे विमान

बेंगलुरु में दरभंगा और आसपास के जिलों के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं। वहां के संस्थानों में काफी संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में उत्तर बिहार के युवा बेंगलुरु में काम भी करते हैं। सीधी उड़ान सेवा शुरू होने से उनके लिए आवागमन काफी सुगम हो जाएगा। इस संबंध में स्थानीय सांसद सह दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि आगामी पांच अप्रैल से अकासा की दरभंगा-बेंगलुरु रूट पर सीधी हवाई सेवा शुरू होने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि दरभंगा से देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिए भी सीधी हवाई सेवा शुरू किए जाने की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार वासियों की सुख सुविधाओं के लिए समर्पण भाव से काम करती है।

ये भी पढ़ें:उड़ान विवाद के बाद इंडिगो में बड़ा इस्तीफा, CEO पीटर एल्बर्स ने छोड़ा अपना पद

मुंबई व नई दिल्ली की फ्लाइट रही रद्द

नई दिल्ली-दरभंगा और मुंबई-दरभंगा के बीच सोमवार को स्पाइसजेट की फ्लाइट रद्द रहने से यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई। बड़ी संख्या में यात्री कई जिलों से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे थे। फ्लाइट रद्द होने की सूचना मिलने पर यात्रियों ने विमानन कंपनी के प्रतिनिधियों पर जमकर अपना गुस्सा उतारा। मुंबई से उड़ान भरकर सुबह 11.05 बजे दरभंगा पहुंचने वाली फ्लाइट के नहीं पहुंचने की वजह से इधर से भी मुंबई की फ्लाइट रद्द रही। वहीं, नई दिल्ली से दोपहर 3.20 बजे आने वाली फ्लाइट भी रद्द रही। दरभंगा से नई दिल्ली के बीच यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।

ये भी पढ़ें:राज ही रह जाएगी फ्लाइट MH 370? खोज अभियान का नतीजा क्या; 12 साल की मिस्ट्री
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Bihar News Today
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Board 10th Result 2026 Live, बिहार न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।