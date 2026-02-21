Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार से सीधे अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट मिलेगी, दुबई-शारजाह जैसा होगा सोनपुर एयरपोर्ट

Feb 21, 2026 11:39 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

पटना के पास सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा को 2030 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा हब होगा। बिहार से सीधे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों की फ्लाइट मिल सकेगी।

बिहार से सीधे अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट मिलेगी, दुबई-शारजाह जैसा होगा सोनपुर एयरपोर्ट

आने वाले एक दशक के भीतर बिहार से सीधे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों के लिए सीधी फ्लाइट मिल सकेगी। पटना के पास सारण (छपरा) जिले के सोनपुर में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण को नीतीश सरकार ने मंजूरी दे दी है। सारण से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सोनपुर एयरपोर्ट एशिया का प्रमुख एविएशन हब बनेगा। यहां से बड़े कोड-ई विमान भी उड़ सकेंगे, जो दुबई, शारजाह और दिल्ली जैसे शहरों के हवाई अड्डों पर ही लैंड करते हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके रूडी का कहना है कि सोनपुर एयरपोर्ट उनका सपना था, जिसे वे एक दशक से देख रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को 2020 में ही मंजूरी दे दी थी। इससे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोनपुर हवाई अड्डा के लिए प्री-फिजिबिलिटी असेसमेंट किया। साथ ही दो महीने में ऑब्सटेकल लिमिटेशन सर्वे (ओएलएस) पूरा किया था। इस काम में आमतौर पर 7-8 साल लग जाते हैं।

ये भी पढ़ें:सोनपुर एयरपोर्ट की जमीन खरीद को मंजूरी, पटना में गंगापार हवाई अड्डा बनाएगी सरकार

राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सोनपुर एयरपोर्ट पूर्वी भारत का सबसे बड़ा हब होगा। यहां से बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्व भारत के अलावा पड़ोसी देश नेपाल एवं भूटान के लोगों को भी यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दिल्ली, नवी मुंबई, बेंगलुरु, मोपा, भोगापुरम जैसे कई प्रमुख हवाई अड्डों से भी बड़ा होगा।

बता दें कि नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को सोनपुर में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए लगभग 4200 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी। इसके लिए सरकार ने 1302 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया है। यह एयरपोर्ट बिहार की राजधानी पटना से 15 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के उत्तरी छोर पर बनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:1300 मीटर लंबा रनवे, नया टर्मिनल; मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर 72 करोड़ के टेंडर निकले

सरकार हाजीपुर और डुमरिया के बीच दरियापुर चंवर क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण करेगी। सोनपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सबकुछ ठीक रहा तो आने वाले पांच सालों में यह एयरपोर्ट चालू कर दिया जाएगा।

इस क्षेत्र में यह पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। अभी पटना में जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, जहां से देश के विभिन्न शहरों से फ्लाइट मिलती है। इसका रनवे छोटा होने की वजह से यहां बड़े विमान नहीं उतर सकते हैं। पटना के पास बिहटा में वायुसेना बेस पर भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, हालांकि यह भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नहीं है। सोनपुर एयरपोर्ट को सरकार सभी आधुनिक सुविधाओं और तकनीक के साथ एकदम नए सिरे से निर्माण करेगी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

ये भी पढ़ें:12000 फीट लंबा रनवे, 90 एकड़ जमीन; संसद में दरभंगा एयरपोर्ट के लिए उठी यह मांग
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Sonpur Flight Aircraft News Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।