बिना CM फेस लड़ेगा महागठबंधन; दीपांकर भट्टाचार्य बोले- शायद घोषणा नहीं होगी, बनेंगे तेजस्वी यादव ही

सीपीआई-माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि महागठबंधन CM का चेहरा सामने रखे बिना ही चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि घोषणा भले ना हो, लेकिन सरकार बनी तो तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, यह स्पष्ट बात है।

बिहार में इंडिया अलायंस में शामिल विपक्षी दलों के महागठबंधन की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी- मार्क्सवादी लेनिनवादी (CPI-ML) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में अलायंस मुख्यमंत्री का चेहरा बताए बिना ही चुनाव लड़ सकता है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भले सीएम कैंडिडेट की घोषणा ना हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार बनी तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्ष की दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस इस मसले पर अब तक खुलकर कुछ नहीं कह रही है।