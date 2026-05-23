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बिहार में बुलडोजर राज, नीतीश का मॉडल पलट गया; दीपांकर का सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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पटना में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्र और मजदूरों के खिलाफ दमनदारी कार्रवाईयों को न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बुलडोजर भाजपा के शासन का प्रतीक है।

बिहार में बुलडोजर राज, नीतीश का मॉडल पलट गया; दीपांकर का सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना

भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि बिहार में अब बुलडोजर राज चल रहा है। मौजूदा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉडल को उलट दिया है। दीपंकर भट्टाचार्य शनिवार को पार्टी के सम्मेलन के बाद आईएमए हॉल सभागार में प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाए। इस मौके पर पार्टी के राज्य सचिव कुणाल सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। पटना में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्र और मजदूरों के खिलाफ दमनदारी कार्रवाईयों को न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बुलडोजर भाजपा के शासन का प्रतीक है। भाकपा माले महासचिव ने कहा कि बुलडोजर बड़े अपराधियों, झुग्गीवासियों, फुटपाथ दुकानदारों और गरीबों पर चलाया जा रहा है।

बिहार पुलिस द्वारा हाल के दिनों में अपराधियों के हाफ एनकाउंटर पर भी दीपांकर भट्टाचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिना किसी पारदर्शी जांच के पिछले चार दिनों में पांच लोगों को गोली मार दी गई। पुलिस खुलेआम कह रही है कि गोली पैर में नहीं बल्कि छाती में मारी जाएगी। नीट पेपर लीक पर भी दीपांकर ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नीट जैसी परीक्षाओ में पेपर लीक होना प्रशासन की विफलता ही नहीं बल्कि संगठित अपराध तंत्र और राजनीतिक संरक्षण का परिणाम है।

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बुलडोजर मशीन नहीं अब भाजपा शासन की राजनीतिक पहचान - दीपांकर

इससे पहले शुक्रवार को समस्तीपुर में भी दीपांकर भट्टाचार्य ने सम्राट चौधरी सरकार को निशाने पर लिया था। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा था कि आज देश में बुलडोजर केवल एक मशीन नहीं, बल्कि भाजपा शासन की राजनीतिक पहचान और दमन का प्रतीक बन चुका है। इस दिन भाकपा माले की ओर से कर्पूरी सभागार में बुलडोजर राज के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज विषय पर आयोजित सेमिनार को वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वरिष्ठ वाम नेता रामदेव वर्मा को याद करते हुए कहा था कि वे बीच के पांच वर्षों को छोड़कर 1980 से 2010 तक विधायक रहे। हर दौर में गरीबों, दलितों, वंचितों और मेहनतकश जनता की आवाज बनकर संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े राजनीतिक बदलावों के बावजूद रामदेव वर्मा ने कभी जनता का साथ नहीं छोड़ा और आज उनके संघर्षों की विरासत बुलडोजर राज के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई को दिशा दे रही है।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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