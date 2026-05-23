बिहार में बुलडोजर राज, नीतीश का मॉडल पलट गया; दीपांकर का सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना

पटना में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्र और मजदूरों के खिलाफ दमनदारी कार्रवाईयों को न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बुलडोजर भाजपा के शासन का प्रतीक है।

भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि बिहार में अब बुलडोजर राज चल रहा है। मौजूदा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉडल को उलट दिया है। दीपंकर भट्टाचार्य शनिवार को पार्टी के सम्मेलन के बाद आईएमए हॉल सभागार में प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाए। इस मौके पर पार्टी के राज्य सचिव कुणाल सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। पटना में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्र और मजदूरों के खिलाफ दमनदारी कार्रवाईयों को न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बुलडोजर भाजपा के शासन का प्रतीक है। भाकपा माले महासचिव ने कहा कि बुलडोजर बड़े अपराधियों, झुग्गीवासियों, फुटपाथ दुकानदारों और गरीबों पर चलाया जा रहा है।

बिहार पुलिस द्वारा हाल के दिनों में अपराधियों के हाफ एनकाउंटर पर भी दीपांकर भट्टाचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिना किसी पारदर्शी जांच के पिछले चार दिनों में पांच लोगों को गोली मार दी गई। पुलिस खुलेआम कह रही है कि गोली पैर में नहीं बल्कि छाती में मारी जाएगी। नीट पेपर लीक पर भी दीपांकर ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नीट जैसी परीक्षाओ में पेपर लीक होना प्रशासन की विफलता ही नहीं बल्कि संगठित अपराध तंत्र और राजनीतिक संरक्षण का परिणाम है।