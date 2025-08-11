4 दिन में मृतकों की संख्या 7 लाख कैसे बढ़ गई, दीपांकर भट्टाचार्य ने SIR पर उठाए सवाल

बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कराया। विपक्ष के नेता SIR पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि एसाईआर लोगों के मतदान के अधिकार छिनने की साजिश है। उन्होंने 22 जुलाई तक दिए गए आंकड़े और 26 जुलाई को दिए गए आंकड़ों को बेहद चौकाने वाला करार दिया। रविवार को विधायक आवास में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को मृतकों की सूची 15 लाख थी जो 26 जुलाई को बढ़कर 22 लाख हो गई। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर गए मतदाता मतदाताओं की संख्या में भी देखी गई।