4 दिन में मृतकों की संख्या 7 लाख कैसे बढ़ गई, दीपांकर भट्टाचार्य ने SIR पर उठाए सवाल
बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कराया। विपक्ष के नेता SIR पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि एसाईआर लोगों के मतदान के अधिकार छिनने की साजिश है। उन्होंने 22 जुलाई तक दिए गए आंकड़े और 26 जुलाई को दिए गए आंकड़ों को बेहद चौकाने वाला करार दिया। रविवार को विधायक आवास में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को मृतकों की सूची 15 लाख थी जो 26 जुलाई को बढ़कर 22 लाख हो गई। इसी प्रकार दूसरे स्थान पर गए मतदाता मतदाताओं की संख्या में भी देखी गई।
दीपांकर भट्टाचार्य ने आगे कहा कि एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत नामों को पछले 7.50 लाख फिर 7 लाख बताया गया। 50 हजार बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि एक-एक मतदाता की जानकारी आयोग को देनी होगी। वहीं, दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब को बेहद सामान्य जवाब बताया। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त से महागठबंधन के नेता एकजुट होकर मतदाताओं के अधिकार को बचाने के लिए यात्रा करेंगे।