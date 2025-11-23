दोबारा डायनासोर आ सकता है पर बिहार में राजद नहीं, जीतनराम मांझी ने तेजस्वी को हार पर लपेटा

संक्षेप: जीतनराम मांझी ने कहा कि जो हश्र धरती पर डायनासोर का हुआ,आने वाले वक्त में वही हश्र बिहार में राजद का होगा। राजद की बिहार में अब वापसी नहीं होगी।

Jitan Ram Manjhi: बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार पर जीतनराम मांझी ने तंज कसा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि धरती पर डायनासोर फिर से आ सकता है पर बिहार में राजद की अब वापसी नहीं होगी। विगत चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद राजद को मात्र 25 सीटों पर सफलता मिली। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने लालू यादव का सपना अधूरा रह गया।

रविवार को केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतनराम मांझी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। मांझी के पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई। उन्होंने लिखा कि जो हश्र धरती पर डायनासोर का हुआ,आने वाले वक्त में वही हश्र बिहार में राजद का होगा।अब तो सब लोग कहने लगें हैं कि धरती पर दोबारा डायनासोर आ सकता है पर बिहार में राजद के लोग नहीं आ सकतें। मांझी ने इस पोस्ट को राजद और तेजस्वी यादव को भी टैग किया।