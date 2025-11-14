Hindustan Hindi News
Dinara Assembly Seat Result LIVE 2025: दिनारा रिजल्ट; राजेश यादव, संजय जायसवाल और आलोक सिंह में कौन जीतेगा

संक्षेप: Dinara Assembly Seat Result LIVE 2025: आरजेडी के राजेश यादव, जन सुराज पार्टी के संजय कुमार जायसवाल और आरएलएम के आलोक कुमार सिंह के बीच हार जीत का मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। दिनारा विधानसभा सीट की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

Fri, 14 Nov 2025 05:46 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Dinara Assembly Seat Result LIVE 2025: रोहतास जिले की चर्चित दिनारा विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इस सीट से आरजेडी के राजेश यादव, जन सुराज पार्टी के संजय कुमार जायसवाल और आरएलएम के आलोक कुमार सिंह मैदान में हैं। दिनारा सीट उन इलाकों में गिनी जाती है जहां हर चुनाव में सत्ता का समीकरण बदलता रहा है। किसी एक दल की पकड़ यहां लंबे समय तक नहीं टिक पाई है। लोगों को इस बात की दिलचस्पी है कि इस सीट पर किसकी हार-जीत होगी। दिनारा सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद पहले रुझान आएंगे। दिनारा सीट पर पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइन हिन्दुस्तान के साथ...

5:12 AM - Dinara Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती

Dinara Assembly Seat Result LIVE 2025: दिनारा सीट पर मतगणना की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। इसके लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

