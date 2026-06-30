कुत्ता जी भी कमाते हैं...; दिलीप जायसवाल ने बिहार में बदलाव की बात पर सवाल उठाया, प्रशांत किशोर निशाना?

दिलीप जायसवाल ने बिहार में बदलाव लाने वाले एक नेता को टारगेट करते हुए कहा है कि अपना जीवन तो कुत्ता जी भी पाल लेते हैं। जो नेता जनता के लिए कुछ नहीं करते उन्हें खदेड़कर भगा देना चाहिए।

बिहार की राजनीति में कुत्ता की एंट्री हो गई है। उसे सिर्फ कुत्ता नहीं बल्कि कुत्ता जी कहकर संबोधित किया जा रहा है। संबोधित करने वाले बिहार की राजनीति के दिग्गज बिहार सरकार के मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल हैं। दिलीप जायसवाल ने बिहार में बदलाव लाने वाले एक नेता को टारगेट करते हुए कहा है कि अपना जीवन तो कुत्ता जी भी पाल लेते हैं। जो नेता जनता के लिए कुछ नहीं करते उन्हें खदेड़कर भगा देना चाहिए।

सियासी गलियारे में चर्चा है कि दिलीप जायसवाल के निशाने पर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर हैं। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने डॉ दिलीप जायसवाल के खिलाफ अभियान चलाया था। किशनगंज स्थित मेडिकल कॉलेज को लेकर दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी निशाना साधा था। विधानसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी पीके के निशाने पर हैं।

दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल मंगलवार को राजगीर गए थे। वहां डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें स्मरण पर्व पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और युवाओं से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने एनडीए के विपक्षियों पर हमला किया। इसी दौरान दिलीप जायसवाल ने कुत्ता शब्द का उपयोग किया।

उन्होने कहा कि अपनी जिंदगी तो कुत्ता भी पाल लेता है। देखिए भाई कुत्ता का यूनियन होगा तो नाराज हो जाएगा। क्षमा कीजिए कुत्ता जी। कुत्ता जी भी कमा लेते हैं। कुत्ता जी भी जिन्दगी जीते हैं। बहुत लोग बदलाव करने चले आते हैं। समाज में नेतागिरी करने चले आते हैं। लेकिन कभी अपने पैसे का उपयोग संत की तरह जनता के लिए कर दो। राजनीति के लिए मत करो।अगर पैसा है तो उसका इस्तेमाल गरीब के स्कूल और अस्पताल के लिए करो तब जानें। नेतागिरी करने के लिए पैसा है पर जनता के लिए कंगाल हैं। ऐसे नेता का वहिष्कार होना चाहिए जो ऐश मौज करने राजनीति में आते हैं और बिहार को बदलने की बात करते हैं। उन्हें लाठी लेकर खदेड़ देना चाहिए।