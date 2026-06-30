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कुत्ता जी भी कमाते हैं...; दिलीप जायसवाल ने बिहार में बदलाव की बात पर सवाल उठाया, प्रशांत किशोर निशाना?

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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दिलीप जायसवाल ने बिहार में बदलाव लाने वाले एक नेता को टारगेट करते हुए कहा है कि अपना जीवन तो कुत्ता जी भी पाल लेते हैं। जो नेता जनता के लिए कुछ नहीं करते उन्हें खदेड़कर भगा देना चाहिए।

कुत्ता जी भी कमाते हैं...; दिलीप जायसवाल ने बिहार में बदलाव की बात पर सवाल उठाया, प्रशांत किशोर निशाना?

बिहार की राजनीति में कुत्ता की एंट्री हो गई है। उसे सिर्फ कुत्ता नहीं बल्कि कुत्ता जी कहकर संबोधित किया जा रहा है। संबोधित करने वाले बिहार की राजनीति के दिग्गज बिहार सरकार के मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल हैं। दिलीप जायसवाल ने बिहार में बदलाव लाने वाले एक नेता को टारगेट करते हुए कहा है कि अपना जीवन तो कुत्ता जी भी पाल लेते हैं। जो नेता जनता के लिए कुछ नहीं करते उन्हें खदेड़कर भगा देना चाहिए।

सियासी गलियारे में चर्चा है कि दिलीप जायसवाल के निशाने पर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर हैं। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने डॉ दिलीप जायसवाल के खिलाफ अभियान चलाया था। किशनगंज स्थित मेडिकल कॉलेज को लेकर दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी निशाना साधा था। विधानसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी पीके के निशाने पर हैं।

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दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल मंगलवार को राजगीर गए थे। वहां डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें स्मरण पर्व पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और युवाओं से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने एनडीए के विपक्षियों पर हमला किया। इसी दौरान दिलीप जायसवाल ने कुत्ता शब्द का उपयोग किया।

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उन्होने कहा कि अपनी जिंदगी तो कुत्ता भी पाल लेता है। देखिए भाई कुत्ता का यूनियन होगा तो नाराज हो जाएगा। क्षमा कीजिए कुत्ता जी। कुत्ता जी भी कमा लेते हैं। कुत्ता जी भी जिन्दगी जीते हैं। बहुत लोग बदलाव करने चले आते हैं। समाज में नेतागिरी करने चले आते हैं। लेकिन कभी अपने पैसे का उपयोग संत की तरह जनता के लिए कर दो। राजनीति के लिए मत करो।अगर पैसा है तो उसका इस्तेमाल गरीब के स्कूल और अस्पताल के लिए करो तब जानें। नेतागिरी करने के लिए पैसा है पर जनता के लिए कंगाल हैं। ऐसे नेता का वहिष्कार होना चाहिए जो ऐश मौज करने राजनीति में आते हैं और बिहार को बदलने की बात करते हैं। उन्हें लाठी लेकर खदेड़ देना चाहिए।

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राजनीति के फ्लैश बैक में जाएं तो पता चलता है कि दिलीप जायसवाल को प्रशांत किशोर से काफी विरोध झेलना पड़ा। प्रशांत ने माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज के स्वामित्व, संचालन और पठन पाठन को लेकर दिलीप जायसवाल पर पानी पी-पीकर जुबानी हमला किया। तब के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को अनुचित तरीके से लाभ देने और बदले में पैसे लेने का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी हमलावर रहते हैं।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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