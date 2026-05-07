दिलीप जायसवाल लगातार तीसरी बार बने मंत्री, बीच में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर छोड़ा था पद
किशनगंज से आने वाले दिलीप जायसवाल को सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। दिलीप लगातार तीसरी बार मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले दो बार वह नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं।
बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे दिलीप कुमार जायसवाल को एनडीए सरकार में तीसरी बार मंत्री बनाया गया है। जायसवाल ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ ली। सम्राट चौधरी सरकार से पहले वह दो बार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए में मंत्री रहे हैं। जायसवाल ने 2024, फिर 2025 और अब 2026 में लगातार तीन बार मंत्री पद की शपथ ली।
साल 2025 में दिलीप कुमार जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष रहते ही एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की और भाजपा सदन में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी।
भाजपा के 89 प्रत्याशी चुनाव में जीतकर विधायक बने। इसमें डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल की भूमिका अहम मानी गई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। फिर चुनाव के बाद नवंबर 2025 में फिर से दिलीप कुमार जायसवाल को मंत्री बनाया गया।
दिलीप जायसवाल के तीसरी बार मंत्री बनने से सीमांचल के सभी जिलों में एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। गौरतलब हो कि डॉ. दिलीप जायसवाल, तीन बार से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जिला के एमएलसी हैं। पिछले एमएससी चुनाव में डॉ. दिलीप जायसवाल सर्वाधिक वोट प्रतिशत से जीत हासिल की थी।
इससे पहले वे एनडीए के पिछले कार्यकाल में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री बनाए गए थे, तथा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद की वजह से उन्हें मंत्री पद से रिजाइन देना पड़ा था। डॉ. दिलीप जायसवाल के मंत्री बनने पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है।
जैसे ही लोगों को पता चला कि डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल को फिर मंत्री बनाया गया है। एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौर गई। बीजेपी किशनगंज जिलाध्यक्ष गोपाल मोहन सिंह, जिला महामंत्री कौशल झा, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुशांत गोप, माता गुजरी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. इच्छित भारत, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष त्रिलोकचंद जैन, किशनगंज नगर परिषद के अध्यक्ष इन्द्रदेव पासवान, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मनोज गट्टानी, समाजसेवी धनंजय जायसवाल सहित कई नेताओं ने डॉ. दिलीप जायसवाल को बधाई दी है।
(किशनगंज से राकेश कुमार की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।