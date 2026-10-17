थाना सीमा के बहाने अब कार्रवाई में देरी नहीं कर पाएंगे अफसर, बिहार पुलिस का डिजिटल प्लान क्या है?

बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, यह बिहार पुलिस की डिजिटल पुलिसिंग की बड़ी पहल का हिस्सा है। राज्य में 968 से अधिक पुलिस थाना और चौकी पहले ही सीसीटीएनएस से जुड़ चुके हैं।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार की सभी थानों की सीमाएं अब डिजिटल मैप (मानचित्र) पर स्पष्ट रूप से चिह्नित होंगी। बिहार पुलिस इसके लिए जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित थाना क्षेत्राधिकार मैपिंग पोर्टल तैयार कर रहा है। पोर्टल तैयार होने पर किसी क्षेत्र का संबंधित थाना आसानी से निर्धारित करने के साथ ही उसकी पेट्रोलिंग, संसाधन प्रबंधन और अपराध विश्लेषण में बेहतर सहायता मिलेगी। इस व्यवस्था के लागू होने किसी घटना या वारदात के मामले में थाना क्षेत्र सीमा के बहाने पुलिस कार्रवाई करने में देरी नहीं कर पाएगी।

बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, यह बिहार पुलिस की डिजिटल पुलिसिंग की बड़ी पहल का हिस्सा है। राज्य में 968 से अधिक पुलिस थाना और चौकी पहले ही सीसीटीएनएस से जुड़ चुके हैं। आईसीजेएस (इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के जरिए पुलिस, अदालत, फोरेंसिक लैब, अभियोजन तथा जेल प्रशासन के बीच सूचना का आदान-प्रदान मजबूत हो रहा है। जीआईएस आधारित थाना क्षेत्राधिकार मैपिंग प्रारंभ होने पर बिहार पुलिस पूर्वानुमान और आंकड़ा आधारित कार्ययोजना तैयार कर सकेगी। इससे क्षेत्राधिकार विवाद, देर से कार्रवाई और संसाधनों का असंतुलित उपयोग कम होगा। पोर्टल के बेहतर उपयोग को लेकर थाना स्तर पर पुलिसकर्मियों को इसका प्रशिक्षण दिलाने की योजना है।

अपराध पैटर्न को लेकर विशेष अभियान चलाने में आसानी जीआईएस आधारित पोर्टल के जरिए अपराध की घटनाओं के स्थान और समय को मैप पर देख कर उसके पैटर्न को समझना आसान होगा। इसको लेकर विशेष अभियान चलाए जा सकेंगे। थाना सीमा और जनसंख्या विस्तार के आधार पर बल, वाहन और उपकरण का बेहतर बंटवारा संभव होगा। बड़े अभियानों के दौरान वरिष्ठ अधिकारी कम समय में मैप से क्षेत्रीय स्थिति समझ सकेंगे और तेजी से निर्णय ले सकेंगे। पुलिस नियंत्रण कक्ष और निकटतम थाना घटनास्थल की स्थिति देखकर तेजी से टीम भेज सकेगा। यह तकनीक पुलिस और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने वाली कम्युनिटी पुलिसिंग को भी सहारा देगी।

क्या-क्या होगा मैपिंग पोर्टल पर ● पोर्टल पर जिला, थाना, थाना सीमा, हॉट स्पॉट और ब्लैक स्पॉट जैसी जानकारियां स्पष्ट रूप से चिह्नित रहेगी।

● गश्ती को प्राथमिकता वाले इलाकों में केंद्रित किया जा सकेगा। थाना सीमा स्पष्ट होने से यह विवाद कम होगा।

● रेल, सड़क, नहर और जिला सीमा या दो थानों के बीच के इलाकों में उठने वाले क्षेत्राधिकार विवाद घटेंगे।

● पुलिस वाहन डायल-112 से जुड़ेंगे। मैपिंग मिलने से आपातकालीन प्रतिक्रिया व त्वरित कार्रवाई बेहतर होगी।