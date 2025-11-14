Digha Result LIVE: दीघा विधानसभा सीट पर BJP के संजीव चौरसिया लगाएंगे जीत की हैट्रिक या CPIML की दिव्या गौतम मारेंगी बाजी

संक्षेप: Digha Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की दीघा विधानसभा सीट पर बीजेपी के संजीव चौरसिया दो बार से जीत का परचम लहराते आए हैं। ऐसे में देखना होगा कि वह इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या सीपीआई (एमएल) की दिव्या गौतम कोई कमाल दिखाती हैं।

पटना जिले की एक और प्रमुख सीट में से एक दीघा विधानसभा सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी(BJP) के संजीव चौरसिया और महागठबंधन की तरफ से सीपीआई (एमएल) की उम्मीदवार दिव्या गौतम के बीच है। जन सुराज के रितेश रंजन चुनावी मैदान में हैं। साल 2008 के परिसीमन के बाद बनाए गए इस क्षेत्र में पहला चुनाव साल 2010 में हुआ था जिसमें जेडीयू की उम्मीदवार पूनम देवी ने बाजी मारी थी। हालांकि इसके बाद लगातार दो बार से बीजेपी ही इस सीट पर दर्ज करती आई है। साल 2015 और 2020 में भी बीजेपी के संजीव चौरसिया ने ही जीत का परचम लहराया था। इस सीट पर चुनाव नतीजे आज घोषित होने वाले हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होजाएगी। चुनाव नतीजों से जुड़े पल-पल अपडेट के लिए बने रहिए 'हिन्दुस्तान' के साथ

दीघा विधानसभा सीट पटना जिले की एक महत्वपूर्ण और शहरी सीट है। यह पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और मतदाता संख्या के मामले में बिहार की सबसे बड़ी विधानसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर कायस्थ मतदाताओं की अच्छी संख्या है और वे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। BJP के मौजूदा विधायक संजीव चौरसिया भी इसी समुदाय से आते हैं। इसके अलावा राजपूत, वैश्य (बनिया), ब्राह्मण और भूमिहार समुदाय के मतदाता भी इस क्षेत्र में अच्छी संख्या में हैं, जिनका रुझान पारंपरिक रूप से BJP की ओर रहा है।