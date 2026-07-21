बिहार में दिव्यांग शिक्षकों को तबादले में वरीयता, ट्रांसफर के लिए टीचरों की 3 कैटेगरी

बिहार में अब दिव्यांग टीचरों को ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए कैटेगरी भी बनाई है। विभाग के अनुसार, 80 फीसदी से अधिक दिव्यांग शिक्षकों को पहली कैटेगरी में शामिल किया गया है। इन्हें सर्वोच्च वरीयता के अंक अर्थात 20 अंक मिलेंगे।

बिहार में लंबे समय से अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे दिव्यांग शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए कैटेगरी भी बनाई है। दरअसल बिहार सरकार ने शिक्षकों के तबादले को लेकर बनी नीति में दिव्यांग शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। इन्हें तीन अलग-अलग कैटेगरी में तबादले में वरीयता दी जाएगी। यही नहीं, इन्हें सर्वोच्च वरीयता वाले कैटेगरी में भी रखा गया है। इस वर्ग में उनके साथ गंभीर बीमार शिक्षक होंगे। दरअसल शिक्षा विभाग ने तबादले में 14 वर्गों की चार कैटेगरी बनाई है। इनके लिए 5, 10, 15 और 20 अंक तय है।

शिक्षा विभाग के अनुसार, 80 फीसदी से अधिक दिव्यांग शिक्षकों को पहली कैटेगरी में शामिल किया गया है। इन्हें सर्वोच्च वरीयता के अंक अर्थात 20 अंक मिलेंगे। इसके बाद 60 से 79 फीसदी दिव्यांगों को दूसरी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। इन्हें वरीयता में 15 अंक मिलेंगे। 40 से 59 फीसदी दिव्यांग शिक्षकों को तीसरी कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें 10 अंक मिलेंगे। इसमें दृष्टि, अस्थि या श्रवण बाधिता शामिल है।

पहली श्रेणी में दिव्यांग के साथ सात कोटि पहली श्रेणी में दिव्यांग शिक्षकों को सर्वोच्च सात कोटि में रखा गया है। इनमें छह अन्य कोटि बीमार शिक्षकों की है। इनमें कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का सुधार, अंग प्रत्यारोपण, एकल किडनी, किडनी प्रत्यारोपण, डायलिसिस पर होना, ब्रेन ट्यूमर, प्रमुख न्यूरोसर्जरी, बोन टीबी, अन्य गंभीर टीबी और पक्षाघात को शामिल किया गया है। इन बीमारियों से शिक्षकों के स्वयं ग्रसित होने पर 20 अंक मिलेंगे, जबकि पति-पत्नी या 18 वर्ष से कम आयु की आश्रित संतानों के लिए 10-10 अंक मिलेंगे।

बीपीएससी 70वीं के अंकपत्र कल से जारी होंगे उधर बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अंकपत्र जारी करने की तिथि घोषित कर दी है। अभ्यर्थी 22 जुलाई से बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर 69वें एवं 70वें ओटीआर के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगइन कर डैशबोर्ड में उपलब्ध इंटीग्रेटेड 70वीं प्रमाणपत्र विकल्प पर क्लिक कर अंकपत्र देख सकेंगे।