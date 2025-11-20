Hindustan Hindi News
Nitish Kumar Oath Ceremony: नए विधायकों के लिए अलग पंडाल, 2 लाख कुर्सियां और LCD, नीतीश कुमार का भव्य शपथ समारोह

Thu, 20 Nov 2025 07:09 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
Nitish Kumar Oath Ceremony: जनता की ओर से दिये गये बड़े जनादेश का जश्न मनाने की एनडीए ने भरपूर तैयारी की है। ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार की दोपहर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत केन्द्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी से यह समारोह और भव्य बनेगा।

नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान भव्यता के साथ तैयार है। ढाई लाख लोगों की सुविधा से लेकर सुरक्षा तक की पर्याप्त तैयारी कर ली गई है। दो लाख लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तीन विशाल मुख्य मंच बनाए गए हैं। इनमें से एक में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा गृह मंत्री अमित शाह तथा कुछ अन्य केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे।

दूसरे पंडाल में अन्य राज्यों से आनेवाले मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, सांसद और अन्य वीवीआईपी मेहमान होंगे। इसमें लगभग 500 कुर्सियां लगाई गई हैं। तीसरे पंडाल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसका संचालन कला, संस्कृति विभाग द्वारा किया जाएगा। नवनिर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर, सांसद मनोज तिवारी समेत राज्य के जानेमाने लोक कलाकरों द्वारा परंपरागत नृत्य-संगीत-गायन का प्रदर्शन किया जाएगा।

नव निर्वाचित विधायकों के लिए अलग पंडाल

नवनिर्वाचित 243 विधायकों के बैठने के लिए भी एक अलग पंडाल बनाया गया है। इसके अलावा राज्य के शीर्ष अधिकारियों-पदाधिकारियों के लिए कुर्सियां लगााई गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह को देखने आने वाले राज्यभर के लोगों के लिए भी कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। पूरे मैदान में लगभग दो लाख कुर्सिंयां लगा दी गई हैं।

जिला प्रशासन के सूत्रों की मानें तो प्रशासन द्वारा लगभग दो से ढाई लाख लोगों के शपथ ग्रहण में शामिल होने का अनुमान लगाया गया है। मैदान में जगह-जगह एलसीडी टीवी भी लगाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह और इससे पहले वहां होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण लोग इसपर भी देख सकेंगे।

