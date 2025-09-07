दीदी के देवर से लड़ गईं आखें, शादी के बहाने फिजिकल रिलेशन बना मुकर गया हरजाई; FIR दर्ज

आरोपी रिलेशन के बहाने युवती के घर आता जाता था। इसी बीच दोनों के बीच पहले पहचान बनी और फिर प्यार हो गया। शादी का झांसा देकर उसका योन शोषण किया।

बिहार के भागलपुर में एक युवती को उसके एक करीबी रिश्तेदार ने शादी का झांसा देकर हवस का शिकार बनाया और अब विवाह करने से इनकार कर रहा है। आरोपी पीड़ित युवती की बड़ी बहन का देवर है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आरोपी देवर घर छोड़कर फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है।

मामला भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। आरोपी रिलेशन के बहाने युवती के घर आता जाता था। इसी दौरान दोनों के बीच पहले पहचान बनी और फिर प्यार हो गया। आरोपी युवक ने युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और उसके साथ जीने मरने की कसमें खाने लगा। इसी बीच शादी का प्रलोभन देकर युवक ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बना लिया।

पीड़ित लड़की के बयान पर जगदीशपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपी शाहकुंड थाना क्षेत्र का रहने वाला है। लड़की ने पुलिस को बताया कि आरोपी बहन का देवर है। उसका बराबर यहां आना जाना लगा रहता था। इसी बीच वह शादी का वादा कर उसके साथ सोने लगा और सेक्स किया। अब शादी करने से इनकार कर रहा है। युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।

इस मामले में थानाध्यक्ष अभय शंकर ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। युवती का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। महिला पदाधिकारी को जिम्मा दिया गया है। कोर्ट में भी उसका बयान कराया जाएगा। आरोपी की धर पकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।