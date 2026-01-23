Hindustan Hindi News
नीट छात्रा के साथ जहानाबाद या पटना में अनहोनी हुई? SIT की जांच पूरी होने के करीब

संक्षेप:

पटना नीट छात्रा मौत मामले में एसआईटी को अनहोनी जहानाबाद या अन्य जगह होने की आशंका है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही व साजिश का आरोप लगाया है। अस्पताल-हॉस्टल संबंध और 5 दिसंबर से 6 जनवरी तक के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की गई है।

Jan 23, 2026 09:49 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
पटना में शंभू हॉस्टल, अस्पताल एवं अन्य जगहों पर छानबीन के बाद एसआईटी को आशंका है कि नीट की तैयारी कर रही छात्रा से यदि अनहोनी हुई है तो जहानाबाद या अन्य जगह पर हो सकती है। मगर परिजन इससे संतुष्ट नहीं हैं। परिजनों ने दो बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज की है। इसके बाद एसआईटी ने उन दो बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि छह जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बेहोशी ही हालत में मिलने पर छात्रा का तीन प्राइवेट अस्पतालों में उपचार कराया गया था। पहले अस्पताल ने तो प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया था, लेकिन जिस अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कराया गया था वहां के डॉक्टरों ने लक्षण के आधार पर उपचार शुरू किया था।

परिजनों का यह भी कहना है कि उपचार के दौरान अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया था कि वायरल मेनेंजाइटिस बीमारी है। डॉक्टरों ने यह भी बताया था कि उसके ब्रेन में खून का धक्का जम गया है। तब तक डॉक्टरों ने लक्षण के आधार पर उपचार जारी रखा। आठ जनवरी को जांच रिपोर्ट आने के बाद भी डॉक्टरों ने यह जानकारी नहीं दी थी कि उसे क्या बीमारी है। जब 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई तो डॉक्टरों के सुर बदल गए और कहने लगे कि नशे की दवा की ओवरडोज लेने से उसकी तबीयत खराब हुई थी। इसीलिए एसआईटी किसी विशेषज्ञ से जांच कराए कि कहीं उपचार के दौरान उसको मारने की साजिश तो नहीं थी।

अस्पताल प्रशासन और हॉस्टल संचालक के संबंध की भी जांच होनी चाहिए। परिजनों की दूसरी आपत्ति है कि एसआईटी हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरों की 27 दिसंबर से छह जनवरी के बीच के फुटेज के आधार पर ही जांच क्यों कर रही है। पांच दिसंबर से छह जनवरी के बीच सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि घर आने के पहले ही उसके साथ कोई अनहोनी हुई हो और वह परिजन से नहीं बताई। यदि घटना के पहले के सीसीटीवी फुटेज की जांच हो जाए तो खुलासा हो सकता है।

27 दिसंबर को शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जहानाबाद जिस स्कॉर्पियो से छात्रा को उसके परिजन घर ले गए थे उसके चालक से एसआईटी ने लंबी पूछताछ के बाद जांच कर रही है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चालक ने एसआईटी को क्या जानकारी दी है। एसआईटी के अधिकारियों का कहना है कि जांच का काम लगभग पूरा हो गया है। परिजनों को जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उसकी छानबीन चल रही है। पटना एम्स के विशेषज्ञों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर राय और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पूरी रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी जाएगी।