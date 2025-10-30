Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsDid Tejashwi Yadav RJD Congress CPI ML MGB election manifesto promise land owner rights to tenant farmers
क्या तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने बटाईदारों को जमीन बांटने का वादा कर दिया है?

क्या तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने बटाईदारों को जमीन बांटने का वादा कर दिया है?

संक्षेप: तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के चुनाव घोषणा पत्र में बटाईदारों को पहचान पत्र देने और किसान क्रेडिट समेत अन्य कृषि योजनाओं का लाभ देने के वादे के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि जमीन बटाईदारों को बांट दिया जाएगा।

Thu, 30 Oct 2025 05:17 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन का चुनाव घोषणापत्र ‘तेजस्वी प्रण’ जारी होने के बाद नया बवाल सोशल मीडिया पर चल रहा है। तेजस्वी यादव ने मेनिफेस्टो में वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बटाईदारों को एक पहचान पत्र देगी और किसान क्रेडिट कार्ड समेत कृषि विभाग की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिलेगा। इसके बाद से कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजद और कांग्रेस इस के बहाने किसानों की जमीन बटाईदारों को दे देगी। सीधे शब्दों में जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। लेकिन क्या घोषणापत्र में ऐसा कुछ है?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे ने 29 अक्टूबर को इस मसले पर एक ट्वीट किया और लिखा है- “कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के घोषणापत्र के अनुसार अब हमारा आपका जमीन दूसरों का हो जाएगा। बटाईदारी कानून में संशोधन कर इसे लागू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का घोषणापत्र यही था। पुरखों की संपत्ति सरकारी संपत्ति, हमारा गांव, बाप, दादा सभी स्वाहा।”

बटाईदारी पर महागठबंधन के वादे से तेजस्वी को चुनावी नुकसान का अनुमान

बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी ने भी कल ट्वीट किया- “जिस व्यक्ति ने बटाईदारी के सवाल को महागठबंधन के संकल्प पत्र में जुड़वाया है वो तेजस्वी का पक्का विरोधी है। कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश कुमार भी इस सवाल को उठाकर पीछे हट गए थे। ई बिरनी के खोंता ह। भगवान तेजस्वी को सदबुद्धि दें। ढेर तेज दौड़ने पर खरहा की तरह हार की संभावना रहती है। विक्ट्री के लिए कछुआ चाल ही ठीक होता है।”

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

टीवी पत्रकार मनोज मुकुल इस वादे से महागठबंधन को चुनावी नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं और बता रहे हैं- “महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र में 35 लाख बटाईदारों को पहचान पत्र देने का वादा किया है। ये घोषणा महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा। इससे राजद और कांग्रेस को शाहाबाद, मगध में नुकसान हो जाएगा।”

महागठबंधन के घोषणापत्र में बटाईदारों से क्या वादा किया गया है?

बटाईदारी के मसले पर महागठबंधन के घोषणापत्र में पेज 17 पर ‘कृषि, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था’ टाइटल के अंदर तीसरे बिंदु में लिखा गया है- “सभी बटाईदार किसानों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे और उन्हें एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य), केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) तथा अन्य सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।” घोषणापत्र के इसी हिस्से के प्वाइंट 21 में भूमि सर्वेक्षण व्यवस्था (लैंड सर्वे) को सुसंगत बनाने और प्वाइंट 22 में भूमि सुधार की प्रक्रिया तेज करने और जमीन के कानूनों में प्रगतिशील बदलाव करने का वादा किया गया है।

विधानसभा समिति ने 2024 में बटाईदारों को पहचान पत्र देने की सिफारिश की थी

महागठबंधन के घोषणापत्र में बटाईदारों के लिए पहचान पत्र बनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की जो बात है, इस बात की सिफारिश विधानसभा की कृषि उद्योग विकास समिति ने फरवरी 2024 में अपनी रिपोर्ट में की थी। समिति के तब अध्यक्ष थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनिवादी (सीपीआई-माले) के विधायक सुदामा प्रसाद जो अब आरा से लोकसभा सांसद हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि जमीन मालिक मनमाने तरीके से जोत की जमीन दूसरे बटाईदार को दे देते हैं। समिति ने कानूनी तरीके से इस मनमानी पर रोक लगाने और बटाईदारी की दर भी तय करने की सिफारिश की थी। बटाईदारों का पहचान पत्र बनाना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना और सब्सिडी की योजनाओं का लाभ समिति की सिफारिश में शामिल थे। (समिति की सिफारिश वाले पेज की फोटो नीचे है)

Bihar Assembly Committee Tenant Farmers Report 2024

2019 में भाजपा के साथ एनडीए सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश किया था कि मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के तहत आवेदन करने वाले जोतदार को ही अनुदान की राशि दी जाए, ना कि जमीन के मालिक को। सीएम ने तब अफसरों से कहा था जहां मालिक ने आवेदन किया है, बस वहीं अनुदान मालिक को दिया जाए। महागठबंधन के वादे में भी सब्सिडी या केसीसी जैसी दूसरी कृषि योजनाओं का लाभ बटाईदारों को देने का वादा किया गया है।

बटाईदारी का पट्टा मालिकाना हक नहीं देगा, करार की शर्तों का कागज होगा

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भाजपा और दूसरे लोगों द्वारा बटाईदारों से किए गए वादों को जमीन मालिक से जमीन छीनकर दूसरे को देने के आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि जान-बूझकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है क्योंकि जनसंघ के जमाने से भाजपा के लोग बटाईदारों के अधिकार के खिलाफ जमींदारों के साथ हैं। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि इस वादा का मतलब यह है कि बटाईदार और मालिक के बीच बटाईदारी का पट्टा (कागज) बनेगा, जिसमें बटाई की जमीन और उसके बदले में मालिक को क्या मिलेगा, बटाईदार का क्या रहेगा, ये स्पष्ट लिखा होगा।

पूर्व सांसद ने कहा कि घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि जो असल में खेत जोत रहा है, उसे किसान क्रेडिट कार्ड या पीएम किसान सम्मान निधि या फिर तमाम तरह की सब्सिडी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि जमीन का मालिकाना हक रजिस्ट्री के कागज से ही तय होता है, बटाईदारी का पट्टा मालिकाना हक नहीं देता है बल्कि बटाईदार और मालिक के बीच करार की शर्तों को तय करता है।

ये भी पढ़ें:जोतदार को ही मिलेगा फसल सहायता अनुदान: CM नीतीश
ये भी पढ़ें:सरकारी नौकरी, फ्री बिजली, महिलाओं को भत्ता; महागठबंधन के घोषणापत्र में क्या
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Tejashwi Yadav Tejashwi Yadav News Mahagathbandhan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।