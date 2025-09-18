रोहिणी आचार्या ने हिला दिया संजय यादव का सिस्टम? तेजस्वी की सीट पर अब दलित नेता बिठाए गए

रोहिणी आचार्या द्वारा एक फेसबुक पोस्ट शेयर कर देने भर से तेजस्वी यादव के सलाहकर संजय यादव का सिस्टम हिल गया सा लगता है। तेजस्वी की यात्रा में बस की जिस अगली सीट पर संजय के बैठने से बवाल शुरू हुआ था, उस सीट पर अब दो दलित नेता बिठाए गए हैं।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या के एक फेसबुक पोस्ट शेयर कर देने भर से उनके भाई तेजस्वी यादव के सलाहकार और सांसद संजय यादव का सिस्टम हिल गया सा लगता है। राजद की बिहार अधिकार यात्रा बस में तेजस्वी यादव की जिस सीट पर संजय के बैठने से बवाल शुरू हुआ है, उस सीट पर अब दलित नेताओं के बैठने की तस्वीर सामने आ गई है। रोहिणी ने पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम और मसौढ़ी की विधायक रेखा पासवान की बस में अगली सीट पर बैठने की फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि वंचित वर्ग के लोगों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। शिवचंद्र राम को हाजीपुर में चिराग पासवान के खिलाफ लड़ाया गया था।

रोहिणी ने गुरुवार की सुबह जिस फेसबुक पोस्ट को शेयर किया था, उसमें तेजस्वी की सीट पर संजय के बैठने पर बहुत तीखे सवाल उठाए गए थे। पटना के आलोक कुमार नाम के आदमी ने पोस्ट में कहा कि बिहार के लोग उस कुर्सी पर लालू और तेजस्वी को देखने के आदी हैं, लेकिन कोई खुद को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बात है। रोहिणी आचार्या ने पोस्ट को बिना किसी कमेंट या टीका-टिप्पणी के बस शेयर कर दिया था। माना जा रहा है कि रोहिणी के परोक्ष हमले के बाद संजय यादव डैमेज कंट्रोल मोड में आ गए हैं।