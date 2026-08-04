डिब्रूगढ़ राजधानी, अवध असम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का रूट बदला; भारी बारिश से आफत
भारी बारिश के चलते नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी, अवध असम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। 5 अगस्त को ये ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलेंगी। असम में भारी बारिश के चलते ट्रेन परिचालन प्रभावित हुआ है। कई अन्य ट्रेनें रद्द की गई हैं।
पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ के चलते रेल परिचालन प्रभावित हो गया है। डिब्रूगढ़ राजधानी, अवध असम एक्सप्रेस समेत लंबी दूरी की कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की है। बताया जा रहा है कि असम के सिबसागर जिले के सिमालुगुड़ी एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश से भारी जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के हालात पैदा होने से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने कुछ इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं, कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करके अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया है।
रेलवे के अनुसार, 5 अगस्त से चलने वाली डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी, नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस और विवेक एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। इन ठ्रेनों को डिब्रूगढ़ नॉर्थ, लखीमपुर, रंगापाड़ा नॉर्थ, रंगिया होकर चलाया जाएगा।
नागालैंड एक्सप्रेस आंशिक रद्द
वहीं हावड़ा से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली कामरूप एक्सप्रेस और लालगढ़ से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन को भी वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा। इसके अलावा गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ नागालैंड एक्सप्रेस को मरियानी तक ही चलाया जाएगा। वापसी में यह ट्रेन मरियानी से ही खुलेगी। डिब्रूगढ़ और मरियानी के बीच इसका परिचालन रद्द रहेगा।
ये इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी
नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने 5 अगस्त को चलने वाली जोरहाट टाउन-तिनसुकिया पैसेंजर, तिनसुकिया-लुमडिंग डेमू, लेडो-गुवाहाटी इंटरसिटी, रंगिया-न्यू तिनसुकिया इंटरसिटी, लेडो-रंगिया पैसेंजर तथा सिमालुगुड़ी-डिब्रूगढ़ पैसेंजर सहित कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है।
एनएफआर के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने बुधवार को बताया कि इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य में जुटे हैं। प्रभावित रेलखंड पर जल्द से जल्द सुरक्षित रेल परिचालन बहाल करने के लिए 24 घंटे कार्य किया जा रहा है। यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की गई है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।