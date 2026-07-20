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जहानाबाद में डायल 112 की जीप ने बाइक सवार को कुचला, भारी बवाल; 4 घंटे तक रोड जाम कर हंगामा

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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जहानाबाद मेंअनियंत्रित 112 डायल पुलिस जीप ने आगे जा रहे बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 16 वर्षीय बाइक सवार किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। विरोध में लोगों ने जमकर बवाल काटा। 

जहानाबाद में डायल 112 की जीप ने बाइक सवार को कुचला, भारी बवाल; 4 घंटे तक रोड जाम कर हंगामा

Bihar Accident News: बिहार के जहानाबाद सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटना-औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर केनरा बैंक के समीप एक अनियंत्रित 112 डायल पुलिस जीप ने आगे जा रहे बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 16 वर्षीय बाइक सवार किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद लोगों ने भारी बवाल किया। युवक को पटना रेफर कर दिया गया है। जीप पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग पर लोगों नें चार घंटों तक सड़क जाम रखा।

​घायल की पहचान लेखा बीघा निवासी बिजेंद्र यादव के 16 वर्षीय पुत्र सुधांशु कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। उसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया।

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पीएमसीएच रेफर

​स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल सुधांशु को तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच (पटना) रेफर कर दिया। परिवार के लोग उसे लेकर पटना रवाना हो गए।

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पटना-औरंगाबाद एनएच 139 जाम

​घटना की खबर मिलते ही घायल युवक के ग्रामीण और शहर के आक्रोशित लोग केनरा बैंक के समीप एकत्र हो गए। आक्रोशित लोगों ने पटना-औरंगाबाद एनएच 139 और नहर रोड को पूरी तरह जाम कर दिया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सड़क के दोनों ओर ट्रकों को आड़ा खड़ा कर दिया और दुपहिया वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी। इस वजह से देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई।

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​4 घंटे की मशक्कत के बाद शुरू हुआ परिचालन

​जाम की सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी, प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कुमारी सुषमा और यातायात थानाध्यक्ष उत्तम कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का काफी प्रयास किया। परिजन 112 वाहन में तैनात दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए थे। ​दुर्घटना स्थल पर अविलंब स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराने की मांग की गई। ​बीडीओ एवं सदर थानाध्यक्ष द्वारा मांगों पर त्वरित कार्रवाई का ठोस आश्वासन दिए जाने के बाद लगभग चार घंटे से जारी जाम समाप्त हुआ। इसके बाद ही मुख्य मार्ग पर यातायात सामान्य हो सका। इस दौरान जनता के गुस्से के आगे अधिकारी हलकान रहे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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