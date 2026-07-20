जहानाबाद में डायल 112 की जीप ने बाइक सवार को कुचला, भारी बवाल; 4 घंटे तक रोड जाम कर हंगामा

जहानाबाद मेंअनियंत्रित 112 डायल पुलिस जीप ने आगे जा रहे बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 16 वर्षीय बाइक सवार किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। विरोध में लोगों ने जमकर बवाल काटा।

Bihar Accident News: बिहार के जहानाबाद सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटना-औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर केनरा बैंक के समीप एक अनियंत्रित 112 डायल पुलिस जीप ने आगे जा रहे बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 16 वर्षीय बाइक सवार किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद लोगों ने भारी बवाल किया। युवक को पटना रेफर कर दिया गया है। जीप पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग पर लोगों नें चार घंटों तक सड़क जाम रखा।

​घायल की पहचान लेखा बीघा निवासी बिजेंद्र यादव के 16 वर्षीय पुत्र सुधांशु कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। उसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया।

पीएमसीएच रेफर ​स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल सुधांशु को तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच (पटना) रेफर कर दिया। परिवार के लोग उसे लेकर पटना रवाना हो गए।

पटना-औरंगाबाद एनएच 139 जाम ​घटना की खबर मिलते ही घायल युवक के ग्रामीण और शहर के आक्रोशित लोग केनरा बैंक के समीप एकत्र हो गए। आक्रोशित लोगों ने पटना-औरंगाबाद एनएच 139 और नहर रोड को पूरी तरह जाम कर दिया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सड़क के दोनों ओर ट्रकों को आड़ा खड़ा कर दिया और दुपहिया वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी। इस वजह से देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई।