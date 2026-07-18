VIDEO: डायल 112 के दारोगा ने थाने में लगाई फांसी, 1 दिन पहले हुआ था ट्रांसफर; हड़कंप मचा

समस्तीपुर में डायल 112 में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक बबलू प्रसाद ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले की छानबीन की जा रही है।

ASI Suicide: बिहार के समस्तीपुर पुलिस महकमे में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक दारोगा की लाश थाने के कमरे में मिली। ​ जिले के मोहीउद्दीननगर थाने से यह बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई। डायल 112 में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक बबलू प्रसाद ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले की छानबीन की जा रही है।

शनिवार सुबह सहाय दरोगा बबलू प्रसाद का शव थाना बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली कमरे से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलने पर एसपी अवेधेश दिक्षीत भी थाने पर पहुंचे। कयास लगाया जा रहा है कि शनिवार की सुबह उन्होंने आत्महत्या की होगी। अन्य दिनों की तरह थाने के स्टाफ जब ऊपरी मंजिल पर स्नान करने गए तो सीढ़ी के बगल वाली खाली कमरे मे दरोगा फंदा से लटका देख अचंभित हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को ही बगहा जिला निवासी दरोगा बबलू प्रसाद का ट्रांसफर मोहीउद्दीननगर थाने से कल्याणपुर थाने में किया गया था। आदेश के मुताबिक उन्हें शनिवार को कल्याणपुर थाने में जाकर अपना नया योगदान देना था। लेकिन शनिवार की सुबह ही उन्होंने थाने के कमरे में गले में फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। सूचना मिलते ही डीएसपी और एसपी दल बल के साथ थाने पर पहुंचे।