बिहार में तस्करों को एस्कॉर्ट कर सुरक्षित रास्ता दे रही थी डायल 112, पटना STF ने दबोचा
Bihar Police Ganja Smuggling: मधुबनी के बासोपट्टी में नेपाल से वैशाली जा रहे 4.19 क्विंटल गांजे को एस्कॉर्ट करने के आरोप में एसटीएफ ने डायल 112 की टीम को दबोचा। थानाध्यक्ष विकास कुमार समेत कई को निलंबित किया गया है।
Bihar Police Ganja Smuggling: बिहार के मधुबनी जिले से खाकी को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ गांजा तस्करों को सुरक्षित रास्ता देने और उन्हें वीआईपी सुरक्षा की तरह एस्कॉर्ट करने के आरोप में पटना एसटीएफ ने 'डायल 112' पुलिस की गाड़ी को रंगे हाथ दबोच लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, तस्करों के साथ इस सीधे और शर्मनाक सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार ने बासोपट्टी के थानाध्यक्ष विकास कुमार और डायल 112 गाड़ी पर तैनात दारोगा हीरा पंडित को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। पुलिस महकमे के भीतर ही अपराधियों से साठगांठ का इतना बड़ा भंडाफोड़ होने के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है।
आगे चल रही थी पुलिस की गाड़ी और पीछे आ रही थी गांजे से लदी पिकअप
दरअसल, पटना एसटीएफ की विशेष टीम को एक बेहद पुख्ता खुफिया इनपुट मिला था कि नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में गांजे की एक बहुत बड़ी खेप पिकअप वैन के जरिए आने वाली है। इस सूचना के बाद एसटीएफ की टीम ने बासोपट्टी क्षेत्र में अपना जाल बिछाया। जैसे ही गांजे से भरी पिकअप वैन भारतीय सीमा में दाखिल हुई, वैसे ही तस्करों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार पुलिस की 'डायल 112' गाड़ी वहां पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक, आगे-आगे पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी और उसके पीछे-पीछे तस्करों की गाड़ी चल रही थी। इसी दौरान एसटीएफ ने घेराबंदी कर दोनों गाड़ियों को रोक लिया। जयनगर डीएसपी की मौजूदगी में हुई इस छापेमारी में पुलिस वैन के चालक सहित कुल चार पुलिसकर्मियों और शातिर तस्कर विनोद सहनी सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
4.19 क्विंटल गांजा जब्त, नेपाल से वैशाली जा रही थी खेप
जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि तस्करों की यह गाड़ी नेपाल से गांजा लोड कर बिहार के वैशाली जिले में सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। एसटीएफ ने कार्रवाई के दौरान पिकअप वैन से कुल 4 क्विंटल 19 किलो उत्तम क्वालिटी का गांजा जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है। मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि एसटीएफ की इस कार्रवाई ने बासोपट्टी थाना और डायल 112 गाड़ी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मियों की तस्करों के साथ गहरी साठगांठ का पूरी तरह भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार किए गए चारों पुलिसकर्मियों और तस्करों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस पूरे रैकेट की जांच की जा रही है।
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